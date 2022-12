Annoncé, il y a quelques temps par le Président Macky Sall, le séminaire de la BBY s’est tenu, hier. La rencontre a été sanctionnée par deux résolutions et une motion de soutien au Chef de l’Etat. En un mot, le choix de se représenter pour un troisième mandat appartient à Macky Sall et les leaders de BBY sont prêts à le soutenir.

La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a tenu son séminaire, hier, sur le thème : ‘’Quelle coalition pour la victoire’’. Il a réuni les leaders de la mouvance présidentielle dont le président de la République. Les travaux se sont tenus à huis clos. Ils ont été sanctionnés par deux résolutions. La première porte sur la résilience du Sénégal face à la crise mondiale et la seconde sur la résolution pour la défense de la République. Cette dernière a été lue par Me Ousmane Sèye.

Ainsi, concernant la prochaine élection présidentielle, l’avocat souligne que le séminaire tient à attirer l’attention sur l’émergence, dans l’espace public, de courants politiques de type ‘’populiste’’ développant des discours systématiques de ‘’violence’’, à travers les médias et les réseaux sociaux avec, au ‘’surplus’’ , des alliances avec des groupes dont les idéologies de référence tournent totalement le dos aux valeurs de la République et de l’Etat de droit . De ce fait, leurs responsabilités, selon Me Sèye, les commandent de recourir à tous les moyens de droit pour la défense intransigeante de la République, de la démocratie, de l’unité et la cohésion nationale, la paix civile et l’Etat de droit.

Sous ce rapport, indique-t-il, il est fortement recommandé la renégociation des termes d’un nouveau pacte républicain qui fixe les droits, devoirs et responsabilités de tous, acteurs politiques et sociaux, médias et société civile dans la défense et la sauvegarde de notre modèle de démocratie apaisée.

En outre, tout en continuant de développer son potentiel électoral et de renforcer ses différents leviers politiques, la coalition présidentielle, à ses yeux, doit élargir le champ de son intervention sur la formation et l’encadrement de sa jeunesse comme animateurs et acteurs de développement à l’échelle des territoires. C’est dans cette perspective de débat et de dialogue sereins que le Benno entend aborder l’échéance capitale de février 2024. ‘’Le pacte national que nous avons scellé depuis 2012, dit-il, reste d’une grande actualité. Il est de notre responsabilité de le consolider dans nos rangs, de le mettre à jour et de le partager davantage avec tous nos compatriotes d’ici et de la diaspora’’.

‘’Abordant enfin l’échéance électorale de la présidentielle de 2024, le séminaire invite l’ensemble des composantes de BBY à s’engager de manière résolue et déterminée dans la préparation de cette élection présidentielle décisive pour l’avenir de notre pays et la stabilité de notre sous-région. Les responsables et militants de la coalition doivent garder à l’esprit que le Sénégal, au-delà des enjeux propres à notre pays, est aujourd’hui parmi les derniers remparts de la stabilité dans notre sous-région. C’est cette double responsabilité ajoutée à d’autres qui reposent à présent sur les épaules du Président Macky Sall et qu’il assume avec brio, dans la sérénité et la courtoisie à l’égard de tous, y compris ses adversaires les plus véhéments’’, ajoute le membre de la conférence des leaders.

Me Sèye d’ajouter : ‘’L’unité la plus large avec toutes les forces vives de la nation sera réalisée pour que l’atout pétrolier et gazier soit au service exclusif du développement du Sénégal et au profit de tous. Notre majorité Benno tient au strict respect du libre choix de son leader le Président Macky Sall par rapport à l’échéance décisive de la présidentielle de 2024.’’

Ainsi, s’abstenant d’annoncer la candidature officielle de Macky Sall, l’avocat déclare : ‘’En tout état de cause, le séminaire lance un appel pressant à toutes les composantes de la coalition, aux démocrates et républicains de tous bords , aux forces vives de la nation, à tous les Sénégalais de bonne volonté de l’intérieur et de l’extérieur du pays pour que dans un élan de vaste rassemblement le candidat désigné le moment venu assure le triomphe de notre camp pour poursuivre dans la sérénité, la paix et la stabilité les vastes réformes devant les conduire à l’émergence à l’horizon 2035’’.

D’ailleurs, Me Ousmane Sèye rappelle que leur grande coalition BBY est l’alliance de partis et d’organisations qui aura le plus marqué l’histoire politique du Sénégal par sa longévité, sa résilience aux crises propres aux mutations de cette époque et sa capacité à accompagner les politiques de transformation du pays dans tous les domaines. En dépit des péripéties inhérentes à la vie politique dans le contexte d’une grande vitalité démocratique, souligne-t-il, leur coalition a su surmonter toutes les épreuves traversées pour garder le cap de son unité, restant le bloc politique hégémonique qui a jusque-là apporté à son leader, le Président Macky Sall, la garantie d’une majorité forte pour gouverner le Sénégal dans la paix et la stabilité qui sont les conditions essentielles de l’émergence et du développement d’un pays.

‘’A l'heure du bilan, devant l’échéance capitale de la présidentielle de 2024, les leaders, partis et organisations membres de la grande coalition Benno ont toutes les raisons d’exprimer leur grande satisfaction pour les belles performances réalisées par notre majorité à la tête du pays dans tous les secteurs d’activités. D’une coalition électorale bâtie au second tour de la présidentielle de 2012, BBY a évolué vers une coalition de gouvernement autour d’un programme politique consensuel consigné dans le Plan Sénégal Émergent. Le Sénégal qui s’est distingué par la robustesse et la fiabilité de son système démocratique prend toute la mesure de ses responsabilités dans ce domaine et entend garder son rang parmi les démocraties mûres, modernes et de référence en Afrique et dans le monde’’, déclare l’avocat.

‘’Les principes de justice et de générosité constituent des axes centraux’’

L’autre résolution parlant de la résilience du Sénégal face à la crise mondiale a été lue par l’ancienne ministre Zahra Iyane Thiam. Elle a listé les différentes stratégies du pouvoir pour lutter contre la COVID-19, mais aussi, les bons points notés après la pandémie. Elle a aussi évoqué les points saillants des réalisations du régime de Macky Sall, depuis 2012.

Elle déclare : ‘’La résilience du Sénégal face à la crise mondiale est un navire qui vogue avec assurance au milieu de l'océan, toutes voiles dehors, avec la fameuse formule : ‘’un navire solide, un équipage soudé, un capitaine intrépide’’. Dans la conduite d'un pays, de tout pays, l'éthique et la morale, les principes de justice et de générosité, constituent des axes centraux pour aller résolument vers le progrès, l'unité nationale, l'entente, la concorde et la solidarité. Ce séminaire national de la coalition BBY a pour vocation, à la faveur, d'échanges fructueux, de permettre aux composantes de cette coalition, toutes unies et solidaires, autour du Président Macky Sall, de marquer un nouveau départ, volontaire, méthodique et organisé, dans la symbiose, pour relever les défis et tous les défis, à quelques encablures de l'accession de notre pays à la nouvelle ère qui s'annonce, avec notre entrée dans le camp des pays producteurs de pétrole et de gaz’’.

Ainsi, Zahra Iyane Thiam annonce une nouvelle aube, bienfaisante, pour éclairer une nouvelle étape de la démarche entreprise par le Sénégal, depuis son accession à la souveraineté internationale, il y a 62 années, pour assurer un développement équilibré et durable, au profit de tous les Sénégalais.

LEADERS DE BENNO BOKK YAAKAAR La motion de soutien au Président Macky Sall ‘’Nous, leaders de la coalition BBY, adressons à Macky Sall, président de la République du Sénégal et président de BBY, la motion de soutien en considérant les performances exceptionnelles enregistrées par notre pays en matière de développement économique et social, inclusif et durable, sous le leadership du Président Macky Sall, nonobstant les difficultés induites par la Covid-19 et l’impact de la guerre Russie-Ukraine, la marche accélérée vers le progrès et la modernité de notre pays, en termes de transformation structurelle de l'économie, notamment à travers le développement d'infrastructures routières, portuaires, ferroviaires et aéroportuaires comme l’autoroute Ila Touba, le pont Sénégal Gambie, la compagnie nationale Air Sénégal, le TER et récemment le BRT en construction ; le pont Nelson Mandela de Foundiougne, les nombreuses initiatives initiées par le Président Macky Sall au plan des stratégies d'inclusion sociale, d'équité territoriale et de gouvernance en particulier par la mise en place d'un mode de gestion transparente, participative et inclusive des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, la mise en œuvre effective des politiques sociales pour l’accès universel à l’eau, à l’électricité, à l’éducation et à la santé. En considérant aussi l’instauration de la culture du dialogue par Macky Sall, comme mode de gouvernance et fondement de sa philosophie politique, la consolidation progressive de la paix en Casamance marquée par la signature des accords de dépôt des armes entre le MFDC et l’État du Sénégal et le retour effectif des populations dans leurs terroirs anciennement abandonnés, le rayonnement diplomatique dont jouit notre pays, fruit de la clairvoyance du Président Macky Sall qui place le Sénégal dans le cercle restreint des décideurs du monde, le leadership exercé en sa qualité de Président de l’UA permettant de porter la voix de l’Afrique partout dans le monde aux fins d’acquérir un siège de membre permanent au G20 et au Conseil de sécurité de l’ONU pour l’UA, entre autres combats, nous, leaders de la coalition BBY félicitons Macky Sall qui honore le Sénégal et l’Afrique, car il se consacre sans relâche à la recherche de solutions idoines pour l’amélioration des conditions de vie des populations africaines, nous appelons les forces vives de la nation à se mobiliser derrière lui pour ériger un large front pour la défense de la République et de notre modèle démocratique dans la stabilité et la paix sociale, pour un développement vers l’émergence. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible au président de notre coalition, et Engageons les Sénégalais à continuer de lui faire confiance afin que les défis nouveaux liés à la gestion de l'atout pétrolier et gazier permettent le grand bond en avant sur la voie de l'émergence.’’

CHEIKH THIAM