Candidatures  

Dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, la présidente du mouvement And Ligueyal Sunu Gokh ira à l’assaut de cette mairie. Adja Aminata Diène Faye justifie sa candidature par le fait qu’elle pense pouvoir apporter les solutions idoines aux problèmes de sa commune. Ils ont pour nom, selon cette dame cadre au ministère des Finances, également conseillère municipale dans cette mairie depuis 2014 : insécurité, formation, employabilité des jeunes, dégradation du cadre de vie, autonomisation des femmes, entre autres.

Avant-hier, lors de sa déclaration de candidature, elle a soutenu être en contact avec beaucoup d’autres candidats et leaders qui ont la même vision qu’elle, pour une probable coalition, afin de battre l’actuel maire, au soir du 22 janvier 2022.

...Egalement, le mouvement Booloo Naatal Grand-Yoff ira à l'assaut de la mairie de la commune. Son coordinateur en a fait l'annonce, hier. Selon Ibrahima Togola, l'heure est venue de chasser les politiciens professionnels à la tête de cette partie du département de Dakar. "Je ne vais plus laisser la gestion de la mairie aux politiciens. Durant la période de la Covid-19, ils s'étaient terrés. Quand il s'agit de mobiliser ou d'offrir des t-shirts pour recevoir le chef de l'Etat, ils sont les meilleurs.

C'est fini, maintenant. Ils ne sont plus représentatifs à Grand-Yoff. C'est le moment de dire aux jeunes et aux femmes de prendre leurs responsabilités et d'adhérer à notre combat pour l'épanouissement de cette commune. Nous avons un excellent programme. Le moment venu, nous allons le rendre public", dit-il.