Trois femmes vont à l’assaut des communes de la région de Diourbel. La particularité, c’est qu’elles sont toutes ressortissantes du département de Diourbel. ‘’EnQuête’’ est allé à leur rencontre.

Elles ont osé renverser l’ordre jusqu’ici établi, qui voudrait que ce soit seul l’homme qui tienne les manettes et dirige la communauté. Pour ces élections municipales et départementales dont l’épilogue est prévu le dimanche 23 janvier 2022, certaines femmes ne veulent pas être considérées comme d’éternels seconds couteaux ou des faire-valoir. Ainsi, Ndèye Maty Sène, Sokhna Sène et Khady Bop dirigent des listes majoritaires.

Si les deux premières sont toutes de la coalition Wallu, la troisième est membre du Parti socialiste et a été investie par cette formation politique.

Septuagénaire, Khady Bop, élue haute conseillère des collectivités territoriales, a décidé de briguer le poste de maire de la commune de Pattar. Native de Sambé, ancienne capitale du royaume du Baol, la militante socialiste est très active dans les groupements de promotion féminine et dans le milieu associatif. A ce jour, elle n’a pas encore présenté de programme de gouvernance de la commune de Pattar, si elle est élue maire. D’ailleurs, sa candidature est considérée dans certains milieux de la coalition Benno Bokk Yaakaar comme étant une trahison.

Pour les communes de Dankh Sène et de Touré Mbonde, ce sont deux femmes au même nom de famille qui veulent ‘’dégager les hommes’’. Il s’agit de Ndèye Maty Sène, candidate à la mairie de Dankh Sène, et de Sokhna Sène, candidate à la commune de Touré Mbonde.

Novice en politique, Ndèye Maty Sène, la cinquantaine, présente un programme dont les axes prioritaires demeurent l’éducation, la santé et l’allégement des travaux de la femme. Elle est la fille de feu Ibrahima Sène, dirigeant du Ges (Groupement économique du Sénégal), puissant membre du Parti socialiste, cacique du régime socialiste. Et sa candidature n’a pas été un fleuve tranquille. Ndèye Maty Sène a dû batailler ferme pour changer son lieu de résidence, malgré le refus du maire de lui délivrer un certificat de résidence, sous prétexte qu’elle ne réside pas dans la commune.

Fière de ses origines, la tête de liste majoritaire de la coalition Wallu est une actrice de développement, femme entrepreneure, mère de famille, femme de paix et très à cheval sur des principes qui, pour rien au monde, elle ne transigera. Globetrotteuse, elle a voyagé un peu partout dans le monde. Elle a visité beaucoup de pays dans les continents européen, américain, asiatique et africain, et est membre de plusieurs associations de femmes.

Si elle est élue, elle souhaiterait poursuivre les ambitions de son père de faire de Dankh Sène une commune émergente.

La troisième candidate est Sokhna Sène. Ancienne matrone, l’actuelle conseillère départementale veut ravir la vedette aux trois autres candidats hommes de la commune de Touré Mbonde, distante de celle de Diourbel d’une quinzaine de kilomètres. Elue, la voyante Sokhna Sène veut faire de l’éducation le secteur clé du développement de Touré Mbonde. Elle compte aussi faire de la santé, de l’élevage et de l’agriculture des outils indispensables pour l’émergence de cette commune présentée comme ‘’le Diamniadio de la région de Diourbel’’.

Noirceur d’ébène, la soixantaine, Sokhna Sène croit en ses chances de remporter la bataille de Touré Mbonde.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)