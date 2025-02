La grande maréchaussée a rendu publiques, hier, ses statistiques pour l'année 2024. Un total de 5 887 infractions a été recensé, dont 844 crimes. Les régions de Louga, Matam et Saint-Louis, ainsi que les zones urbaines comme Dakar, sont les plus touchées par la criminalité.

La gendarmerie nationale a présenté, hier, ses statistiques pour l’année 2024. D'après le colonel Issa Diack, 5 887 infractions ont été recensées, dont 844 crimes, touchant un total de 5 043 victimes.

Selon le chef du Centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie nationale, ces infractions englobent des délits tels que le vol de bétail ainsi qu'une augmentation des crimes violents et transnationaux, notamment le trafic de drogue, nécessitant une adaptation des stratégies de lutte.

"Les statistiques révèlent une fluctuation saisonnière des actes criminels, avec un pic en octobre atteignant 587 cas, suivi d'une diminution notable en décembre, attribuée aux mesures de sécurité renforcées en fin d'année. Parmi les infractions majeures, les violences graves et les atteintes aux personnes et aux biens se distinguent, avec 431 cas de viol enregistrés. En matière d'arrestations, 1 144 individus ont été déférés, dont 1 126 hommes et 18 femmes, répartis entre 947 adultes et 197 mineurs’’.

Ensuite, insistant sur la lutte contre le vol de bétail, le colonel Issa Diack a souligné qu’il s’agit d’un problème affectant un secteur représentant environ 4 % du PIB du secteur primaire. ‘’Au total, renseigne-t-il, 431 cas de vol de bétail ont été signalés, avec 2 141 têtes dérobées, dont 18 % ont été récupérées. La région de Louga est particulièrement touchée, enregistrant 97 cas’’.

L’officier d’ajouter : ‘’Malgré une diminution nationale des infractions, la criminalité demeure persistante, notamment dans les régions de Louga, Matam et Saint-Louis ainsi que dans les zones urbaines comme Dakar."

"La lutte contre la criminalité n’a de pertinence sans une volonté politique affirmée"

Venu présider cette rencontre, le haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général de division Martin Faye, a indiqué que cet exercice, inscrit dans le calendrier annuel des activités de son institution, se veut une tribune d'imprégnation pour les pouvoirs publics, les populations et les partenaires sur les résultats de l'investissement des personnels de la gendarmerie nationale dans leurs missions quotidiennes de sécurisation des personnes et des biens.

"Au cours de l'année 2024, se félicite-t-il, nous avons enregistré des résultats probants grâce à l'engagement de nos unités, partout sur le territoire national et en opérations extérieures. En effet, s'appuyant sur sa dynamique de montée en puissance à travers le renforcement du maillage territorial, la gendarmerie a fait de la police de proximité une posture permanente qui a permis une surveillance régulière et dissuasive des zones lacunaires frontalières, des voies de communication, des zones urbaines, périurbaines et rurales, en renforçant particulièrement les moyens de lutte contre l'insécurité routière et la criminalité sous toutes ses formes’’.

Pour illustrer ses propos, le général a cité l'inauguration des unités territoriales et mobiles dans les légions de gendarmerie de Kaolack, Saint-Louis et Matam. Il annonce d’autres inaugurations dans la légion de Kédougou.

Outre la densification du maillage, le général de division Martin Faye se félicite des réalisations dans le cadre du renforcement des moyens d'action, notamment de lutte contre l'insécurité routière, avec la réception d'un important lot de motocyclettes et d'équipements destinés aux unités routières sur toute l'étendue du territoire.

Il reste cependant des chantiers importants, dont l'acquisition de matériel de pointe et la mise à niveau permanente du personnel pour faire face à la criminalité financière et numérique. Car, aux yeux du haut commandant, la sécurité demeure un domaine qui évolue très vite et où les acteurs clés que sont les forces de défense et de sécurité (FDS) ont l'impératif de se mettre continuellement à jour pour contrecarrer les velléités toujours plus ingénieuses de la criminalité.

CHEIKH THIAM