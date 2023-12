Caution Ousmane Sonko

Hier, sur les réseaux sociaux, des membres de l'ex-Pastef, dont El Malick Ndiaye, ont annoncé le dépôt d'un chèque de 30 millions de francs CFA à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il s'agit de la caution du candidat Ousmane Sonko pour la Présidentielle de 2024. Cependant, le chèque serait retourné au dépositaire. ''L'honorable député Ayib Daffé est venu déposer un chèque en tant que mandataire de M. Ousmane Sonko.

Quand il est parti, nos services ont vérifié si ce dernier figurait sur la liste de ceux autorisés à prendre des fiches de parrainage. On s'est rendu compte que non. On a alors fait appel à notre huissier pour qu'il retourne le chèque à qui de droit et qu'il lui notifie que M. Sonko ne peut déposer une caution pour la Présidentielle. D'ailleurs, on lui avait remis une quittance de dépôt et non une attestation'', a expliqué le directeur de la communication et du marketing à la CDC.

Cependant, dans un communiqué, les membres de SonkoPrésident disent ne pas encore avoir reçu le chèque en question. ''La CDC, à l'instar de la DGE, n'a aucune compétence en matière de contrôle et d'admission des candidats à la candidature. Son rôle se limite à recevoir les dépôts des cautionnements, conformément à l'article L22 du Code électoral'', lit-on dans un communiqué signé par Ayib Daffé. Il a ajouté dans son texte que ''face à cette volte-face brutale et inexplicable'', lui et les partisans de Sonko comptent ''sommer le directeur général de la CDC de délivrer sans délai l'attestation qui doit accompagner la quittance de versement''.