Les scènes enregistrées à l’Assemblée nationale, le 1er décembre dernier, attristent les femmes de la Confédération pour la démocratie et le socialisme (CDS). ‘’On n’aurait jamais voulu voir ces scènes, dans la vie de tous les jours, à fortiori dans cette institution de la République. En effet, deux députés de Yewwi Askan Wi, membres du Pur, Massata Samb et Mamadou Niang, se sont illustrés de la pire des manières, en perpétrant une agression physique (gifle et coup de pied) sur leur collègue Amy Ndiaye, Maire de Gniby.

Nous, femmes de la CDS, dénonçons avec la dernière énergie le comportement barbare, doublé de lâcheté de ces députés de Yewwi qui se sont illustrés par leur bassesse sans commune mesure, en s’attaquant en pleine séance plénière à l’honorable députée Amy Ndiaye Gniby, une femme sans défense et de surcroît en état de grossesse’’, dénoncent ces femmes. Pour elles, ‘’cette violence intolérable ne saurait être justifiée par aucun argument surtout que la dame en question n’a fait que reprendre des propos proférés par un marabout politicien et relayés dans les réseaux sociaux. Au-delà de leurs personnes, les députés de Yewwi ont souillé cette Assemblée et l’ont exposée à un lynchage médiatique international qu’elle ne méritait pas’’.

...Les femmes de la CDS rappellent d’ailleurs que ‘’l’Assemblée nationale est censée être un lieu de débat où la parole est l’arme pour convaincre par des arguments afin d’amener ses interlocuteurs à accepter, au nom de la vérité et de la défense des intérêts des populations pour lesquelles on a été élu, le point de vue défendu. C'est pourquoi nous, femmes de la CDS, condamnons ces actes ignobles qui, ironie du sort, se déroulent dans une période de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais nos soi-disant «honorables» ignorent certainement cela’’.

De même, elles récusent toute tentative de règlement à l’amiable de cet ‘’acte ignoble’’ et demandent que justice soit faite pour la députée ‘’sauvagement agressée’’, dont le seul tort est de donner son opinion et répondre à des attaques contre son leader. ‘’Nous saluons la saisine du procureur de cette affaire et espérons que toute la diligence nécessaire lui sera apportée pour un règlement juste à la dimension de l’acte, afin que plus jamais on ne lève la main sur une femme dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Nous adressons toute notre compassion et solidarité à l’honorable Amy Ndiaye Gniby et lui souhaitons prompt rétablissement’’, ajoutent-elles.