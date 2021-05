Pour célébrer l'impact culturel considérable de l'Afrique sur le monde, le groupe Facebook a décidé de lancer la campagne ‘’Made by Africa, Loved by the World’’. L’annonce a été faite à travers un communiqué reçu, hier, à ‘’EnQuête’’.

A l’occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique le 25 mai, Facebook annonce le lancement de sa campagne mondiale intitulée ‘’Made by Africa, Loved by the World’’, une série de courts métrages dévoilant les histoires de neuf créateurs et entrepreneurs remarquables du continent qui rayonnent à travers le monde.

‘’Disponibles sur un microsite dédié ‘Made by Africa, Loved by the World’ et sur la page officielle Facebook Africa à partir du 21 mai 2021, les films donnent un aperçu des succès mondiaux de créateurs et d'entreprises africains originaires du Kenya, d'Afrique du Sud, du Nigeria, de Côte d'Ivoire et du Gabon’’, renseigne un communiqué du groupe transmis hier à ‘’EnQuête’’.

Parmi eux, la même source informe qu’il s’agit du créateur de mode sud-africain Laduma Ngxokolo et sa marque Maxhosa, dont les créations ont récemment figuré dans le film ‘’Coming to America 2’’. On retrouve également la créatrice ivoirienne Lafalaise Dion dont les bijoux ont été portés par des célébrités mondiales telles que Beyonce, Sauti Sol, un groupe de musique afro-pop originaire du Kenya, qui a acquis une reconnaissance internationale avec des nominations et des spectacles en Europe et aux États-Unis, et Mark Angel, un comédien nigérian qui a rassemblé plus de 15 millions de fans sur Facebook.

La série a pour but de présenter, de mettre en valeur et d'honorer les personnalités qui ont un impact sur l'Afrique ainsi que sur le monde, à travers leur musique, leur art et leur artisanat. ‘’Nous sommes profondément investis dans l'industrie créative en Afrique et nulle part ailleurs, il n'est plus passionnant de voir cette scène vibrante que sur le continent. Ces personnes et ces entreprises changent la façon dont l'Afrique est perçue, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier, et consolident sa position de leader dans l'innovation et les industries créatives. Nous savons que l'Afrique est l'avenir, et en l'honneur de la ‘Journée de l'Afrique’ et de la célébration par l'Union africaine, en 2021, des ‘Arts, de la Culture et du Patrimoine’ africains, ‘Made by Africa, Loved by the World’ est notre façon de reconnaître quelques-unes de ces personnes remarquables qui inspirent le monde entier’’, souligne la directrice régionale de Facebook-Afrique, Nunu Ntshingila.

Dans le cadre de la campagne, selon le communiqué, ‘’Made by Africa, Loved by the World’’, Facebook créera des cadres de profils dédiés à la ‘’Journée de l'Afrique’’, accessibles aux utilisateurs de Facebook. Et aussi, organisera des formations virtuelles gratuites pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les créateurs à travers l'Afrique par le biais de ses partenaires de formation locaux. ‘’Ces formations, qui visent à apporter à d'autres créateurs et entrepreneurs le savoir-faire numérique nécessaire pour lancer leurs idées au niveau mondial, porteront sur la créativité et Instagram, et notamment sur la manière d'engager son public sur Instagram, sur l'école des Reels, sur l'interactivité dans les récits et sur comment imaginer des publicités originales’’, conclut le texte.

