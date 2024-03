Le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) a assuré que le scrutin de dimanche sera transparent, invitant les citoyens à prouver que si la démocratie sénégalaise peut connaître des difficultés, ”elle est capable de livrer, à la fin, une belle copie’’. ‘’Cette élection sera transparente, car dans tous les bureaux de vote seront présents les contrôleurs de la Cena et les représentants des candidats. Les résultats, comme d’habitude, seront sincères. Au bout du compte, il n’y aura qu’un seul vainqueur : le peuple sénégalais’’, a déclaré Abdoulaye Sylla dans ‘’un message aux citoyens sénégalais’’.

Le président de la Cena a également appelé les Sénégalais à garder la foi dans leurs institutions compétentes en matière électorale et qui ont toujours démontré leur ‘’impartialité’’. ‘’Nous devons tous avoir foi aux institutions républicaines qui ont prouvé, plus d’une fois, leur impartialité’’, a-t-il écrit. ”Nous sommes attendus et nous serons présents. Nous allons prouver que si la démocratie sénégalaise peut connaître des difficultés, elle est capable, par l’engagement de ceux qui l’animent, de se transcender et de livrer, à la fin, une belle copie”, a-t-il déclaré. Il a appelé les citoyens à ”sauvegarder et perpétuer cet héritage”. ”Nous devons continuer à mériter les éloges qui sont faits à notre pays et à son peuple par ceux qui savent apprécier notre résilience’’, a-t-il souligné.

...En tant qu’organe de contrôle et de supervision du processus électoral, ‘’la Cena, partie prenante déterminante de l’élection présidentielle, vous invite à étaler, une nouvelle fois, à la face du monde, votre maturité politique’’, a-t-il lancé. Selon lui, ‘’la journée du 24 mars 2024 (…) sera historique’’. ‘’Elle sera historique, d’abord, parce que pour la première fois dans l’histoire de notre pays, un président en exercice organisera une élection à laquelle il ne sera pas candidat’’, a-t-il expliqué. Il a ajouté que ‘’dès lors, dans quelques jours, les symboles du pouvoir d’Etat seront remis à la personne que les Sénégalais auront choisie pour lui succéder’’.

Ainsi, souligne le président de la Cena, ‘’fonctionne la démocratie, ce régime politique que nous nous sommes donné librement et qui nous vaut l’estime de nos frères africains et même au-delà’’. Il estime que ‘’la journée du 24 mars 2024 sera, également, historique du fait des péripéties qui ont jalonné le processus électoral et mis à rude épreuve la cohésion nationale’’. ”Rendez-vous massivement aux urnes dimanche, votez dans la paix pour le candidat ou la candidate de votre choix’’, a enfin lancé le président de la Cena. Les Sénégalais sont appelés aux urnes dimanche, pour le premier tour de la Présidentielle qui met en lice 19 candidats.