Le centre Yennenga a organisé une journée portes ouvertes, ce mercredi. Cette manifestation aura permis de présenter la structure au grand public et de revenir sur ses raisons d'être dont la formation des passionnés de cinéma.

Trois studios de montage d'images, deux destinés à l'élaboration du son, un autre d'étalonnage et une salle de projection, le centre Yennenga ne manque pas de charme pour attirer les plus passionnés du septième art. Tout de même, la structure semble souffrir d'une certaine méconnaissance, d'où la tenue de cette "journée portes ouvertes". "L'objet de cette cérémonie, c'est pour qu'on puisse entendre parler de nous, faire un peu de publicité de ce que nous faisons ici. Du montage son et image, en passant par l'étalonnage, nous formons les jeunes au métier du septième art. Pour parler plus modestement, disons que c'est une forme d'initiation au cinéma. Il faut que les populations, les jeunes plus particulièrement, s'approprient cet outil, cet espace qu'est le centre Yennenga", lance le cinéaste et gérant du centre, Alain Gomis.

Après cette invite, le cinéaste est revenu sur la principale caractéristique du centre. "Grand Dakar est le pôle cinéma de la carte culturelle de la ville de Dakar. Naturellement, ce centre est d'abord destiné aux populations du territoire qui l'accueille, mais, il reste ouvert à tous, à tous les Dakarois, Sénégalais, voire Africains. Car, mine de rien, 20% des jeunes que nous formons, en ce moment, sont issus de la sous-région. En plus, tous autant qu'ils sont, seront demain des formateurs, pour perpétuer ce savoir-faire, le plus longtemps possible", commente Alain Gomis. Avec un ratio de treize filles pour quinze garçons, la sélection des candidats aura été le plus paritaire possible.

À la suite de cette brève présentation, M. Gomis n'a pas manqué d'inviter les jeunes générations de cinéastes à privilégier les carrières au niveau local. Il l'exprime en ces termes : "Travailler à l'étranger c'est très bien, mais, on n’est pas obligé de le faire. Il faut initier la jeunesse à exploiter et surtout gratifier le marché local de productions de qualité. À terme, c'est l'objectif visé, car, la demande, elle, existe.

La tutelle était aussi présente à cette cérémonie. En effet, Demba Faye, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la communication, y est allé de son commentaire teinté d'espoir. "Le ministère de la Culture travaille sur comment octroyer une bourse aux étudiants du centre Yennenga. Ça sera une manière pour nous d'apporter notre pierre l'édifice sur ce que M. Alain Gomis est en train de bâtir ici au niveau de Grand Dakar", annonce M. Faye.

La journée portes ouvertes du centre Yennenga sera clôturée par la projection, en avant-première, du dernier film d’Alain Gomis intitulé "Rewind and play". Cette dernière production en date du natif de Grand Dakar est le portrait du mythique du pianiste de jazz américain Thelonious Monk.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)