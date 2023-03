Selon une étude publiée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), trois raisons poussent les individus à adhérer aux groupes extrémistes violents. Il s’agit du chômage, de la violation des droits humains et de la religion.

L'espoir de trouver du travail est le principal facteur qui pousse les hommes et les femmes à rejoindre des groupes extrémistes violents en nette croissance en Afrique subsaharienne, selon un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) publié avant-hier. D’après le document parcouru par ‘’EnQuête’’, sur près de 2 200 personnes interrogées, un quart des recrues volontaires a mentionné le manque d’opportunité d’emploi comme principale raison de leur adhésion aux groupes extrémistes violents, soit une augmentation de 92 % par rapport aux conclusions d’une étude, sans précédent, du PNUD de 2017.

La religion, selon la même source, constitue la troisième raison d’adhésion, citée par 17 % des personnes interrogées, soit une diminution de 57 % par rapport aux résultats de l’étude de 2017. En outre, près de la moitié (50 %) des personnes interrogées ont mentionné un événement déclencheur spécifique les poussant à rejoindre des groupes extrémistes violents, avec un pourcentage frappant de 71 % évoquant des violations des droits humains souvent commises par les forces de sécurité de l'État, comme ‘’leur point de basculement’’.

‘’L'Afrique subsaharienne est devenue le nouvel épicentre mondial de l'extrémisme violent, enregistrant 48 % des décès dus au terrorisme dans le monde en 2021. Cette poussée de l’extrémisme violent a non seulement un impact négatif sur la vie, la sécurité et la paix, mais aussi risque d’annihiler les gains en matière de développement durement acquis pour les générations à venir. Les réponses antiterroristes axées sur la sécurité sont souvent coûteuses et peu efficaces. Malheureusement, les investissements dans des approches préventives de l'extrémisme violent sont terriblement insuffisants. Le contrat social entre les États et leurs citoyens mérite d’être redynamisé pour s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme violent’’, déclare Achim Steiner, Administrateur du PNUD, dans le document.

Le rapport ‘’Les chemins de l’extrémisme en Afrique : les voies du recrutement et du désengagement’’ s'appuie, d’après la note, sur des entrevues réalisées auprès de 2 200 personnes dans huit pays, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Somalie et le Soudan. ‘’Plus de 1 000 personnes interrogées sont d’anciens membres de groupes extrémistes violents, à la fois des recrues volontaires et forcées. L’étude montre que ceux ou celles qui décident de se désengager de l'extrémisme violent sont moins susceptibles d’y retourner et de recruter d'autres volontaires. C'est pourquoi il est très important d'investir dans des mesures incitatives qui favorisent le désengagement. Les communautés locales jouent un rôle central dans le soutien des voies durables de sortie de l'extrémisme violent, parallèlement aux programmes d'amnistie mis en place par les gouvernements nationaux’’, souligne, dans le rapport, Nirina Kiplagat, Conseillère régionale du PNUD pour la prévention de l'extrémisme violent en Afrique.

Pour contrer et prévenir l'extrémisme violent, le rapport recommande un investissement plus important dans les services sociaux de base, y compris la protection de l'enfance, l’éducation, les moyens de subsistance de qualité et un investissement dans le renforcement des capacités des jeunes hommes et femmes. Il appelle également à intensifier les possibles voies de sortie des recrues et à investir dans les services de réadaptation et de réintégration à base communautaire.

Parmi la série des trois rapports sur la prévention de l'extrémisme violent publié par le PNUD, figure celui intitulé ‘’Dynamique de l'extrémisme violent en Afrique : écosystèmes de conflit, écologie politique et propagation du proto-État’’, qui analyse les dernières dynamiques de groupes extrémistes violents en Afrique subsaharienne et fait des recommandations pour des actions préventives et spécifiques de développement.

Concernant le nouveau rapport ‘’Sur les chemins de l’extrémisme en Afrique : les voies de recrutement et de désengagement’’, il s’appuie sur l’étude sans précédent du PNUD réalisée en 2017 intitulée ‘’Sur les chemins de l’extrémisme en Afrique : moteurs, dynamiques et éléments déclencheurs’’.

CHEIKH THIAM