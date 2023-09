Le directeur de l’AIBD et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Abdoulaye Dièye, a tenu un point de presse, hier, pour s’exprimer sur le choix porté sur Amadou Ba pour être le candidat de la mouvance présidentielle aux prochaines joutes électorales. Il affirme avec force et conviction sa totale adhésion au choix du président Macky Sall de faire d’Amadou Ba leur candidat à la Présidentielle de 2024. Ainsi, il indique que ‘’le million de signatures de pétition de la plateforme Siggi ak Macky sera traduit en électeurs au profit de notre coalition avec comme action des visites de proximité et du porte-à-porte’’.

Il ajoute : ‘’Nous, militantes, militants et sympathisants, sommes convaincus que le candidat Amadou Ba dispose, grâce à son histoire personnelle, son expérience politique et son parcours administratif, de toutes les compétences pour nous mener à la victoire dès le premier tour et être un président de la République porteur d'un idéal commun et continuateur de l'œuvre de construction en cours. Il ne fait plus l'ombre d'un doute que notre pays est aujourd'hui à un tournant décisif dans sa dynamique évolutive. Nous allons vers des échéances électorales qui détermineront le Sénégal que nous laisserons aux générations futures.’’

Selon Abdoulaye Dièye, il faut se réunir autour de l'essentiel, afin de permettre au pays de poursuivre sa marche inexorable vers l'émergence, puis le développement. ‘’Nous avons la redoutable et sacerdotale mission de porter ce combat dans l’unité. J’attends de tous les acteurs politiques thiessois membres de la mouvance présidentielle qu’ils soient dans une dynamique de guerre. Je puis vous rassurer que je serai devant et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, passe au premier tour à la prochaine Présidentielle’’, ajoute le directeur de l’AIBD.

Il appelle, en conséquence, toutes les composantes politiques de Benno Bokk Yaakaar et tous les segments de la nation à s'unir autour de la candidature d’Amadou Ba, afin que le Sénégal continue à assumer son leadership international, à conserver son dynamisme économique et à préserver son modèle socioculturel cité en référence.

En tant que membre de Benno Bokk Yaakaar, Abdoulaye Dièye est convaincu que le Premier ministre ‘’en ouvrira certainement d'autres dans sa noble quête du bien-être du peuple sénégalais. Sa posture républicaine, sa trajectoire, sa personnalité rassurante et son expérience fondent nos espoirs et, sans doute, ceux de millions de Sénégalais attachés aux valeurs de la République’’, dit-il.