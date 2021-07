De temps en temps, le repos des personnes inhumées dans certains cimetières de la commune de Kolda est perturbé par des troupeaux d’animaux, notamment porcs, chèvres et moutons à la recherche d’un pâturage.

En cette matinée du dimanche, il est 7 h passées. La vie a repris dans la ville de Kolda. Les populations s’activent autour de leurs activités quotidiennes sous un ciel couvert de nuages, suite à la pluie tombée la nuit. Les oiseaux font leurs ablutions dans les flaques d’eau en gazouillant joyeusement.

Les insectes ressortent de leurs cachettes, revigorés par cette soudaine fraicheur, et les escargots glissent tranquillement sur la terre humide. Porcs et cabris se promènent, insouciants, dans les sinuosités des rues.

Dans ces quartiers pris dans l’étau de l’insalubrité et de la promiscuité, les coins où ces bêtes peuvent trouver de l’herbe fraiche en permanence et en quantité, est visiblement les cimetières ou les rizières. Tout d’un coup, ces ruminants qui vadrouillaient autour de la commune foncent droit vers certains cimetières. Ce sont les seuls endroits où ils trouvent la sérénité.

‘’Les porcs, les chèvres, les moutons et même parfois les bœufs ne cessent pas d’entrer dans les cimetières. A l’intérieur de ces cimetières comme ceux de Gadapara, Bantangnel, Sikilo et Saré Kémo, ils creusent des trous et recherchent dans les entrailles de la terre leur alimentation. Sincèrement, la quiétude de nos morts est perturbée par la présence des animaux’’, explique un riverain.

Pour Algassimou Seydi, ‘’les habitants ne peuvent rien faire. C’est aux autorités de prendre des mesures pour que ces animaux ne viennent pas troubler la tranquillité des morts dans les cimetières’’.