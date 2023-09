Cite de la presse

Une convention de partenariat a été signée, avant-hier, entre l’Association de la presse pour l’entraide et la solidarité (Apres) et une entreprise immobilière pour la construction d’une cité sur le Thiéo.

Selon le président de l’Ares, c’est un acte important qui a été posé pour la finalisation dudit partenariat avec le partenaire foncier BK Immobilier pour la réalisation de la cité de la presse Mame Less Camara, à la suite d’une visite sur le site, il y a de cela quelques jours. Sambou Biagui a précisé que le site en question se trouve à Thiéo, village situé dans le département de Mbour. ‘’Nous sommes parvenus à trouver les moyens pour que ces parcelles soient accessibles à tous les acteurs de la presse.

Il leur appartient de susciter l’intérêt et de remplir les conditions afin d’en bénéficier’’, a précisé M. Biagui. Pour le directeur de BK Immobilier, Babacar Kane, l’autorisation de construire du site est acquise depuis janvier 2019 avec les ampliations de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Descos), des services des impôts et des domaines et du cadastre.

Sambou Biagui a déclaré qu’au moins 200 parcelles seront mises à la disposition des professionnels des médias, dans le cadre de la première phase de ce projet. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes, Moussa Bocar Thiam, a été représenté par Amadou Konaté.