La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal exige l’ouverture d’une enquête impartiale pour faire la lumière sur les derniers événements tragiques qui se sont passés au Sénégal. Ce qui devrait permettre de trouver et de sanctionner les coupables. Préoccupée par la situation politique très tendue, en prélude aux élections législatives du 31 juillet 2022 avant même le démarrage de la campagne électorale, la CNTS condamne la survenue ‘’des morts de jeunes personnes victimes de violences lors des dernières manifestations’’.

Dans un communiqué parvenu, hier, à ‘’EnQuête’’, la CNTS rappelle que ‘’le Sénégal a hérité d’une longue tradition démocratique que des ambitions personnelles ne doivent en aucun cas remettre en cause. L’image de notre pays ne doit pas être ternie, parce que le monde nous observe’’. Ainsi, elle invite les acteurs politiques de ces différentes coalitions au dialogue, à plus de retenue, à la sérénité pour assurer la tenue d’un scrutin apaisé et transparent dans le but de garantir la paix et la sécurité des personnes et des biens.

...Compte tenu de la situation socio-économique du moment, l’organisation syndicale de la CNTS recommande aux hommes politiques de bannir toute forme de violence et de porter les débats sur les préoccupations économiques et sociales prioritaires du peuple telles que la réduction des prix des denrées de première nécessité et de consommation courante, la lutte contre la pauvreté, le retour définitif de la paix en Casamance, l’équité de la justice, la construction de consensus forts sur les politiques et programmes aptes à conduire notre pays vers une émergence économique et sociale durable, entre autres. S’agissant des questions liées à l’apprentissage et à la santé, la CNTS exhorte les hommes politiques à porter les débats sur le règlement de la crise scolaire et universitaire, les soins de santé de qualité accessibles à tous. La CNTS ‘’s’incline pieusement devant la mémoire des disparus et compatit à la douleur de leurs familles respectives’’ et se félicite, par ailleurs, du climat d’apaisement et de dégel noté ces dernières heures.