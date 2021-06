La Conférence des Leaders de la coalition Macky 2012, qui s'est réunie ce mardi 1er juin 2021, sous la présidence de Fatoumata Gueye Diouf, Coordonnatrice, s'incline devant la mémoire des victimes de l'accident tragique survenu sur la route de Kédougou, et qui a coûté la vie à trois employés du Groupe Leral. ‘’Les leaders présentent leurs sincères condoléances á l'administrateur du groupe Leral, Dame Dieng, au personnel, aux familles éplorées ainsi qu'à toute la presse sénégalaise’’, lit-on dans leur communiqué reçu hier, à EnQuête.

A la suite des échanges sur l'actualité nationale, la même source relève que les leaders ont magnifié les tournées du président de la République qui permettent une évaluation de la portée des principales réalisations socio-économiques, mais aussi, un recueil des besoins pour une meilleure orientation des politiques publiques. De plus, ils se félicitent de l'inauguration des hôpitaux régionaux de Kaffrine et de Kédougou. Ces structures participent, selon eux, au relèvement des plateaux sanitaires et améliorent la prise en charge des populations rurales.

...En ce qui concerne les élections territoriales du 23 janvier 2022, les leaders de la coalition réaffirment leur volonté d'aller, partout où de besoins, à la conquête des collectivités pour adapter aux spécificités locales les politiques sociales, économiques de la majorité en faveur des communautés. ‘’Les leaders de la coalition Macky 2012 appellent à l'écoute du Président et à l'unité autour de ceux qui sont les plus à même de porter la bannière de la majorité dans les collectivités territoriales’’, plaide la Conférence. Enfin, les leaders de la coalition Macky 2012 ont pourvu aux postes vacants. Ils ont ainsi, nommé Bara Sow, comme vice-coordonnateur ; Amadou Lamine Gueye, Secrétaire à la vie politique ; Amadou Bassirou Ndiaye est l’actuel Secrétaire administratif et Abdourahmane Sall, le Secrétaire chargé des mouvements affiliés.