Colonel Malick Cisse

L’ancien conseiller spécial du président Abdoulaye Wade, le colonel Malick Cissé, est décédé dans la nuit du dimanche au lundi à l'hôpital de Fann, à la suite d'une courte maladie. Il était un membre influent du Parti démocratique sénégalais. Durant plusieurs années, le colonel Malick Cissé a géré, pour Me Abdoulaye Wade, des dossiers sensibles.

Il avait joué un très grand rôle dans le rapprochement entre l’ancien président de la République et Idrissa Seck, suite à l'emprisonnement de ce dernier dans l'affaire des chantiers de Thiès.

‘’Je suis peiné d’apprendre le décès du colonel Malick Cissé. Je garderai de lui et à jamais le souvenir d'un vaillant soldat de la République au service des causes sociales. Mes condoléances émues à sa famille et aux forces de défense et de sécurité’’, a twitté le chef de l’État Macky Sall.