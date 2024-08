La Direction du Commerce intérieur a procédé, hier matin, à l’incinération de plusieurs tonnes de produits impropres à la consommation. Ces produits retirés du marché sont d’une valeur de plusieurs centaines de millions de francs CFA.

Devant le ministre de l’Industrie et du Commerce, qui a donné le signal, 701 t de produits impropres à la consommation ont été incinérées par les autorités compétentes. Il s’agit d’une collecte de plus de 612 000 000 F CFA composée de différents produits retirés de la chaîne de distribution pour diverses raisons. ‘’C'est avant tout un acte de protection du consommateur sénégalais contre trois types de produit. D'abord, les produits dont la date de péremption est dépassée, ceux qui ont des problèmes de qualité et ceux qui ne sont pas conformes aux normes sénégalaises. Il faut les détruire pour que ces produits ne soient plus disponibles dans le commerce. On incinère ces produits pour qu'aucun consommateur ne puisse y avoir accès’’, a expliqué Serigne Guèye Diop convaincu que l'État sénégalais a pour principale mission de protéger les consommateurs.

À l’en croire, ‘’c'est la loi 48-508 qui a été évoquée, mais aussi le décret 68-48 ; des lois qui datent pratiquement de 1968, qui ont été mises en vigueur sur le retrait, la consommation des produits de mauvaise qualité’’.

Selon le ministre, il faut encourager les citoyens sénégalais à être plus regardants dans la consommation et dans l’achat des produits de consommation. ‘’Le message que je veux envoyer à la population est que chaque Sénégalais est responsable pour signaler des cas de produits impropres à la consommation : des produits de mauvaise qualité, dont la date de péremption est dépassée ou des cas de non-conformité. C’est valable pour les produits, mais aussi pour les prix’’, a soutenu Serigne Guèye Diop.

‘’C’est une occasion pour lancer un appel à nos parents commerçants de faire un acte citoyen, de venir déclarer les produits périmés. Il y en a certes certains qui l’ont fait volontairement, mais on doit les encourager’’.

Par ailleurs, le ministre s’est plaint de la méthode des Sénégalais d’incinérer les produits retirés du marché. Pour lui, cette méthode est déphasée et il faut en trouver une plus moderne. ‘’Dans le futur, on ne fera plus ces destructions dans les décharges publiques. Aux États-Unis et ailleurs, il y a des incinérateurs pour des produits impropres à la consommation, des produits tels que la drogue, etc. Nous allons discuter avec la police, la gendarmerie et la douane pour construire un centre aux normes de destruction des produits d’ici à l’année prochaine’’, promet le ministre.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)