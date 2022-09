Ces derniers temps, des Sénégalais ont eu des difficultés pour s’approvisionner correctement en ciment. La hausse du prix accompagnée par la raréfaction du produit a conduit les autorités à homologuer les prix. À Mbour, le Service du contrôle économique a fait un tour chez les vendeurs de ciment. Ils ont saisi plusieurs centaines de tonnes qui étaient vendues de manière illicite.

La hausse du prix du ciment est un sujet qui alimente tous les débats ces derniers temps. En effet, le prix du produit de base pour la construction a connu une flambée qui est arrivée à un niveau jamais égalé au Sénégal. Pis, certains vendeurs qui détiennent cette marchandise font une spéculation en vendant la tonne jusqu’à 80 000 F CFA. Ce qui a conduit à une homologation de son prix à 74 000 F CFA partout sur le territoire national. Mais cette mesure n’a pas réussi à dissuader certains commerçants véreux qui continuaient à appliquer leurs prix. À Mbour, les nombreuses réclamations des usagers auprès du Service du contrôle économique ont convaincu les autorités à effectuer une descente sur les lieux de vente du ciment. Cette opération est à l’origine d’une saisie de 723 tonnes de ciment.

‘’Depuis le 9 septembre, l’État du Sénégal a pris un arrêté homologuant le prix du ciment. À Dakar d’abord et dans les régions, c’est le prix de Dakar majoré du différentiel de transport et du bénéfice. Donc, dans la région de Thiès, il s’est trouvé que la tonne de ciment doit se vendre à 74 000 F CFA, à raison de 3 700 F le sac’’, informe d’emblée le Chef du Service du Contrôle économique de Mbour.

Cependant, à en croire Papa Amadou Bigué Ndiaye, ‘’depuis que cet arrêté est sorti, les vendeurs de ciment ne respectaient pas le prix. Et après plusieurs réclamations, nous avons effectué une opération. Quarante-et-un vendeurs de ciment ont été visités. Ils faisaient tous une pratique de prix illicite. Tous, sans exception, vendaient le sac entre 3 800 et 4 000 F. Donc, ils vendent la tonne de ciment à 80 000 F au lieu de 74 000 F, prix licite arrêté par l’État du Sénégal pour la région de Thiès’’.

Dans cette mouvance, ajoute-t-il, ‘’on a eu également des cas d’infraction aux règles de facturation, parce que pour cacher le prix pratiqué, ils préfèrent ne pas donner de factures, alors que l’infraction des règles de facturation est sanctionnée par la loi de 2021 sur les prix et la protection du consommateur. Chez certains vendeurs, la facture disparait complètement depuis la date du 9. Ils ne mettaient plus de factures depuis la date du 9 septembre’’.

Présentement, tous les spéculateurs visités sont convoqués aujourd’hui pour une audition. ‘’Nous allons privilégier plus ou moins la négociation. Ceux qui voudront payer une amende pour se soustraire des mains de la justice, on va leur laisser le soin de la faire. Ensuite, on va les encadrer à vendre à prix licite en leur restituant leur produit. D’autres qui étaient catégoriques et qui faisaient des manœuvres frauduleuses pour vendre leur ciment, vont voir leur produit confisqué par le juge’’, a assuré le chef du Service du contrôle économique de Mbour qui précise que ‘’pour les cas de pratique de prix illicite, l’amende va de 100 000 à 200 000 000 F CFA, selon la loi de 2021’’.

Papa Amadou Bigué Ndiaye a promis de poursuivre cette opération dans toutes les localités du département de Mbour pour contraindre les vendeurs à respecter les prix homologués par l’État du Sénégal en matière de vente de ciment. ‘’Il n’y aura pas de prétexte. Quand l’État fixe un prix pour un produit, il : doit être respecté. Il faut qu’ils sachent aussi que force restera à la loi. On va faire le contrôle dans les coins et recoins de Mbour, et toutes les infractions sur les pratiques de prix illicite et les fautes sur les règles de facturation seront sanctionnées lourdement’’, a assuré le chef de service.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)