Commissions assemblée nationale

Les présidents des quatorze commissions de l’Assemblée nationale ont été élus. Ainsi, la Commission des finances et du contrôle budgétaire est dirigée par le député de Benno Bokk Yaakaar Seydou Diouf. Son collègue Mady Danfakha de Wallu Sénégal est à la tête de la Commission des affaires économiques.

La Commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports est sous la tutelle de Bassirou Goudiaby et celle du développement rural est dirigée par Cheikh Seck. La députée élue sous la bannière de Wallu Sénégal, Rokhaya Diouf, est portée à la tête de la Commission du développement durable et de la transition écologique.

Abasse Fall de Yewwi Askan Wi préside la Commission de l’énergie et des ressources minérales. Il est confié à Abdou Mbow de l’Alliance pour la République (APR) la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. Babacar Mbengue de Yewwi Askan Wi, par ailleurs maire de Hann-Yarakh-Bel Air, gère la Commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine, et Abdoulaye Baldé celle de la défense et de la sécurité.

La Commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs va être administrée par Oumar Sy. Malick Fall de BBY est le principal responsable de la Commission de la culture et de la communication, et Sira Ndiaye celle de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale. La Commission de la comptabilité et de contrôle est sous la tutelle de Mamadou Oury Baïlo Diallo. Enfin, le rapporteur général de la Commission des finances et du contrôle budgétaire est Nicolas Ndiaye.