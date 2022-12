La commune de Mbour a procédé, hier, au vote de son budget pour l’année à venir. Il s’agit d’un budget de presque six milliards proposé par le maire Cheikh Issa Sall et son équipe, pour mettre en œuvre sa vision ’’Yessal Mbour’’.

Tous les conseillers municipaux de la commune de Mbour étaient réunis dans le cadre de la traditionnelle réunion pour proposer et voter le budget de l’année à venir. C’est dans ce cadre que le budget 2023 a été validé par l'assemblée.

Selon le maire Cheikh Issa Sall, ‘’nous avons voté à l'unanimité le budget de la commune de Mbour pour l'exercice 2023. La première chose sur laquelle il faut insister, c'est le fait que le budget a été voté à l'unanimité, sans distinction de partis. Nous avons tous regardé l'intérêt de Mbour et essayé d'unir nos forces pour travailler à l'émancipation de la population de Mbour’’.

Il indique que ‘’c'est un budget de travail, de projets, de programmes et de résultats. C'est un budget qui va nous permettre d'accélérer un peu la cadence, en ce qui concerne la modernisation de la commune de Mbour. Une partie du budget va faire du social, intervenir dans le développement économique, de la jeunesse pour renforcer leurs capacités et leur permettre de s'insérer dans le milieu économique’’.

Dans le même sillage, ajoute le maire, ‘’ce budget prend également en compte les intérêts des femmes, avec la réalisation de la maison Keur Jiguen Gni qui va permettre d'avoir un lieu pour des formations en matière de transformation des céréales, des fruits et légumes, mais ce sera également un lieu de commercialisation de tous ces produits transformés, en respectant les normes. C'est un projet de budget également qui va intervenir dans la santé, avec l'acquisition de trois ambulances neuves et un budget qui va intervenir dans l'environnement, avec l'acquisition de trois bennes tasseuses et deux camions de 20 m³. Ce budget nous permettra aussi d'intervenir dans des travaux d'assainissement pour un montant de plus de 250 millions F CFA, mais également il va nous permettre de continuer la réalisation des infrastructures sportives’’.

De ce fait, précise Cheikh Issa Sall, ‘’le budget est estimé à plus 5 milliards 960 millions, presque 6 milliards dont 58,8 % sont destinés à l'investissement. Parce que c’est l'investissement qui augmente le patrimoine, qui nous permet d'évoluer et d'avancer vers l'émergence et la modernisation de notre commune’’.

D’ailleurs, pour lui, ‘’les priorités, c'est la poursuite des réalisations en matière d'infrastructures sportives, le relèvement du plateau technique au niveau du système sanitaire de la commune, l'acquisition de moyens logistiques. C'est aussi l'accompagnement des femmes pour leur intégration dans le tissu économique et globalement faire de Mbour un hub et la capitale du département dans tous les domaines’’.

L’édile de poursuivre : ‘’Nous avons démarré notre programme Mbour Ville lumière. Mbour est illuminée pour une grande partie, mais on va poursuivre, en illuminant tous les espaces où se retrouvent les Mbourois, tous les boulevards 30 m qui sont au niveau de la ville, les quartiers, mais également toutes les routes qui mènent vers les mosquées et grandes mosquées, églises, les marchés, les quais de pêche, les abattoirs et autres. Et pour ce qui concerne la sécurité, le ministre de l'Intérieur viendra à Mbour au courant du mois de janvier et y édifiera un camp de GMI et cela va augmenter considérablement la sécurité’’, assure le maire.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)