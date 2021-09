Représentant du Sénégal en Coupe Caf, Diambars de Saly s’est qualifié au prochain tour des préliminaires, en battant le Wakriya AC de Guinée sur le score de trois buts à zéro, hier. Par contre, Teungueth FC a perdu la première manche du premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions, samedi dernier, face à l’ASEC Mimosas (0-1), au stade Lat Dior de Thiès.

Les équipes sénégalaises engagées en compétitions de la Confédération africaine de football (Caf) des clubs ont connu des fortunes diverses. Pour sa deuxième expérience africaine, Diambars de Saly s’en est bien sorti. Contrairement à la saison 2013-2014, les Académiciens ont passé le premier tour des préliminaires et ont droit à jouer le second tour de la Coupe Caf. Les hommes de Bruno Rohart ont décroché leur qualification en s’imposant largement face au Wakriya AC de Guinée, sur le score de trois buts à zéro. Ils rencontreront au prochain tour Enyimba FC du Nigeria.

A cause du coup d’Etat militaire perpétré en Guinée contre Alpha Condé, l’opposition Diambars-Wakriya AC s’est jouée en une seul manche. Les Académiciens de Saly ont l’avantage de jouer cette unique confrontation chez eux. Mais la victoire a tardé à se dessiner pour les hommes Rohart. Dominateurs en première période, Moctar Fall et ses coéquipiers n’ont pas pu faire la différence dans les quarante-cinq premières minutes de la partie. Au retour des vestiaires, les Sénégalais maintiennent la pression et leurs efforts ont fini par être récompensés. Ils obtiennent un penalty transformé par Bachir Ngom, à la 64e mn. Le reste du travail sera accompli par les hommes du banc. C’est le nouvel entrant, Chérif Bodian, qui double la mise (2-0) pour Diambars (81e). Il sera imité, quelques minutes plus tard (89e) par Mouhamadou Diaw qui va enfoncer le clou (3-0).

Par contre, les choses ont mal démarré pour le représentant sénégalais en Ligue africaine des champions. Teungueth FC a perdu face à l’Asec Mimosas, samedi dernier, au stade Lat Dior de Thiès, sur le score d’un but à zéro. Le but des Ivoiriens est marqué par Diakité à la 52e mn. Les champions du Sénégal en titre n’ont pas su confirmer leur parcours remarquable en Coupe Caf, la saison dernière où ils avaient atteint la phase de poules. Mais la guerre n’est pas encore perdue pour les hommes de Youssoupha Dabo. Ils devront rattraper leur retard d’un but à Abidjan, dans une semaine.

LOUIS GEORGES DIATTA