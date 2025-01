Complexe international Khadim Rassoul à sarcelles

Hier, la communauté mouride de France, accompagnée de Son Excellence El Hadj Magatte Sèye, ambassadeur du Sénégal en France, a été reçue par le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, informe un communiqué de presse.

De ce fait, il était question, au cours de cette rencontre, de faire le point sur l’avancement du projet de construction du complexe international Khadim Rassoul de France (CIKRF). Un projet qui prévoit ‘’la réalisation d’un ensemble multifonctionnel comprenant des salles de congrès, un centre commercial, un espace d’exposition, une école, un centre de documentation et une mosquée’’, précise le document.

Il est également indiqué que la construction s’étend sur une superficie de 10 000 m². Ce centre culturel, économique, éducatif et religieux répond aux besoins exprimés par la diaspora sénégalaise en 2018, suite à une enquête menée auprès de ses membres. ‘’Par ailleurs, le CIKRF s’inscrit dans la politique de la ville de Sarcelles et portée par le maire Patrick Haddad. Les priorités de cette politique sont ‘’la promotion du vivre-ensemble dans la diversité culturelle, la lutte contre les inégalités économiques et sociales ainsi que contre les discriminations, l’égalité d’accès à la culture pour tous, le développement économique et l’accès à l’emploi et l’amélioration des conditions de logement.

‘’Ainsi, il est rappelé que Sarcelles abrite une importante communauté sénégalaise et cela constitue un exemple d’intégration républicaine afin que chaque communauté parvienne à concilier son identité propre avec les valeurs partagées de la République. Toutefois, des réunions supplémentaires sont prévues entre les experts techniques du CIKRF et l’équipe d’urbanisme de la municipalité afin de concrétiser les prochaines étapes.