En plus d’un relatif rajeunissement et d’une plus grande touche féminine, le nouveau gouvernement marque le départ de plusieurs ténors du régime, le retour de certains bannis, la consolidation des inamovibles et une certaine fidélité aux alliés.

Après plusieurs mois d’attente, le président Macky Sall a finalement matérialisé la restauration du poste de premier ministre, par la nomination d’Amadou Ba ce week-end. Selon le secrétaire général de la Présidence, les principaux critères qui ont prévalu à ce choix sont : ‘’La compétence (d’Amadou Ba), son engagement, son dévouement, son pragmatisme, et son efficacité, dans le traitement au quotidien des urgences économiques sanitaire, sociale et environnementale, sans précédent.’’

Dans la foulée de sa nomination, le nouveau PM a proposé au chef de l’Etat l’équipe qui devra l’accompagner dans la mise en œuvre de la vision du Président de la République durant les prochaines années. Par rapport à l’ancien Gouvernement, l’on note des profils nettement plus jeunes et une plus grande touche féminine. Les femmes sont, en effet, au nombre de huit, ce qui n’est pas fréquent dans les gouvernements successifs du Président Sall depuis 2012.

En sus de ces progrès, le nouvel attelage gouvernemental marque le ‘’retour de certains bannis’’ comme Aly Ngouille Ndiaye, Ismaïla Madior Fall, Abdou Karim Fofana, Mame Mbaye Niang, en sus du Premier ministre Amadou Ba. Alors que le premier nommé devient le ministre en charge de l’Agriculture, Ismaïla Madior Fall retourne à la Justice, tandis que Abdou Karim Fofana et Mame Mbaye Niang deviennent respectivement ministres en charge du Commerce et du Tourisme. Renvoyés du gouvernement pour la plupart au lendemain de la victoire du camp présidentiel en 2019, ces départs avaient surpris bien des analystes qui n’avaient pas manqué de soulever un délit d’ambition pour la plupart de ces personnalités fortes du régime. Leur retour sonne ainsi comme un changement de stratégie chez le chef de la majorité.

A côté des retours, il y a plusieurs ténors qui ont été éjectés du Gouvernement avec le dernier remaniement. Parmi les ministres éjectés du gouvernement, il y a les grosses pointures comme Zahra Iyane Thiam, ancienne ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire ; Abdoulaye Diop, ancien ministre de la Culture et de la Communication… Ironie de l’histoire, c’est un de ses plus farouches détracteurs qui va prendre sa place à la tête de ce département. Il s’agit d’Aliou Sow qui disait, lors d’une émission sur la TFM, qu’il n’a pas l’étoffe pour gérer le département. ‘’Le ministère de la Culture, confiait-il, a jadis été occupé par de grands intellectuels comme Assane Seck, Abdoulaye Elimane Kane, Bachir Diagne (Conseiller culturel), Hamidou Kane. C’est grâce à la Culture que le Sénégal est respecté. C’est ce qui fait sa richesse. Il ne faut pas jouer avec ça’’.

Outre les deux susnommés, d’autres grands noms ont été limogés du Gouvernement. Parmi eux, Matar Ba (Sports) qui suscite le plus de polémiques ; Néné Fatoumata Tall (Jeunesse) dont le départ ne semble choquer personne ; Amadou Hott (Economie, Plan et coopération) ; Ndèye Saly Diop Dieng (Femme) ; Aminata Assome Diatta (Commerce) ; Oumar Gueye et Abdou Karim Sall, entre autres, perdus par leurs défaites électorales ; ainsi qu’Alioune Sarr (Tourisme et Transport aérien) et Me Malick Sall dont les départs ont été assez surprenants. Pendant ce temps, Abdoulaye Daouda Diallo quitte le très juteux poste de ministre des Finances pour se retrouver dans le cabinet présidentiel en tant que directeur de cabinet.

Le baptême de feu d’Amadou Moustapha Bâ, Oulimata Sarr et Cie

Dans le même mouvement, 13 nouveaux ministres ont fait leur entrée dans le gouvernement Amadou 1. Il en est ainsi d’Amadou Moustapha Bâ nommé ministre des Finances et du Budget ; Oulimata Sarr ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération ; Alioune Sow ministre de la Culture et du Patrimoine historique, au moment où Moussa Bocar Thiam est porté à la tête du ministère de la Communication, des Télécoms et de l’Economie numérique. La direction du ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime est assurée par le nouveau ministre Papa Sagna Mbaye, puisqu’Alioune Ndoye est désormais à la tête du ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Dans la même veine, le Président a promu Pape Malick Ndour et Fatou Diané qui occupent, respectivement, les portefeuilles de la Jeunesse, de l’entreprenariat et de l’Emploi et celui de la Femme de la Famille et de la protection des enfants.

Toujours parmi les nouveaux, l’on note l’arrivée de Doudou Ka à la tête du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires ; Annette Seck ministre auprès du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur chargée des sénégalais de l’Extérieur ; Mamadou Saliou Sow nommé ministre auprès du Garde des Sceaux chargé de la Bonne gouvernance de la promotion des droits humains. Aussi faudrait-il noter la nomination de Birame Faye comme ministre auprès du ministre de l’intérieur chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile ; Pape Amadou Ndiaye qui dirige le ministère de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel, Yankhoba Issa Diop devenu ministre auprès du ministre de l’Eau et de l’Assainissement chargé de la prévention et de la prévention des inondations.

Il faut, par ailleurs, souligner la présence des inamovibles comme Sidiki Kaba qui a été reconduit ministre Forces armées ; Aïssata Tall, ministre des Affaires étrangères ; Félix Diome, ministre de l’Intérieur ; Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement ; Samba Sy, ministre du Travail ; Amadou Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports et des Enclavements ; Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé, Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie, Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies, entre autres. Aussi, les alliés ont pour la plupart conservé leurs postes dans le nouvel attelage gouvernemental.

NOMMINATION A LA PRESIDENCE Concernant les nominations à la Présidence, Moustapha Niasse est nommé haut représentant du Président de la République. Abdoulaye Daouda Diallo devient le ministre d’Etat directeur de Cabinet du Président de la République. Mahmoud Saleh devient l’envoyé spécial du président de la République, pendant que Cheikh Kanté est nommé ministre auprès du président de la République, chargé du Suivi du Pse. Pour finir, Yoro Dia est ministre Porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République.

MOR AMAR ET BABACAR SY SEYE