Après avoir présenté son nouvel album ‘’Mbind AK phone’’ composé de huit titres, le rappeur Dou s’est prononcé sur l’industrie musicale avant de partager ses attentes envers les nouvelles autorités.

À l'occasion de la célébration des 50 ans du hip-hop, deux ex-membres du groupe de rap ATM, Dou et Sabis, ont mis sur le marché musical un album de huit titres intitulé ‘’Mbind AK phone’’ . ‘’Mbind’’ est un mot wolof qui signifie écriture et ‘’phone’’ renvoie à l'écoute et à l'entendement.

Cet album, selon le rappeur Dou, est un mélange de hip-hop et d'instruments traditionnels comme la kora, la flûte peule, le ‘’dieumbe’’, etc. ‘’Cet album contient de nombreux titres incontournables. Si l'intro annonce l'album, les thèmes abordés traitent des questions existentielles. Par exemple, ‘Mujum jamono’ aborde des thèmes de société ; le titre ‘Jerelele’ parle de l'immigration clandestine, un phénomène qui gangrène la jeunesse de mon continent. Le titre ‘Abazed’ évoque la situation politique du Sénégal ces dernières décennies, tandis que ‘Senghor le poète’ rend hommage au président-poète à travers ses écrits. Le titre ‘Révolution na sakh’ est un appel à l'éveil des consciences et nous avons rendu hommage aux artistes décédés à travers ‘Beussoum deuth’. Enfin, le son ‘Sabis ak Dou’ est un egotrip. Cet album n'est pas seulement une création artistique, mais un savant mélange de sons et de paroles, ce qui peut faire de cet album une explosion sensorielle’’, confie le rappeur.

Actif depuis 2005, Dou souligne avoir travaillé avec de nombreux artistes de renom comme Idrissa Diop, Omar Pène, Xuman et Jojo Yayfu. ‘’Le titre de l'album est lié aux thèmes abordés, qui sont basés sur une profondeur d'écriture et l'entendement du public. Les thèmes traitent de la vie sociale, de la politique, du mal-être et d'autres questions existentielles y compris la mort’’, poursuit-il.

Après la sortie, une promotion est prévue en quatre phases. Il s’agira d'une bonne communication dans les médias à travers la presse écrite, les radios et les télés. Ensuite, ce sera la promotion digitale, car l'album est disponible sur toutes les plateformes musicales du monde, distribué par le label Keyzit. S’ensuivront les concerts. D'ailleurs, le premier événement est prévu au MSU de Grand-Yoff au mois de février 2025. Enfin, la distribution physique de l'album se fera sous format clé USB avec ses partenaires.

Par ailleurs, il estime que l'industrie musicale au Sénégal est en pleine expansion, notamment avec l'avènement du jolof beat, incarné par une nouvelle génération de musiciens. ‘’Les anciens comme Viviane, Youssou Ndour et Pape Diouf ont su s'adapter. Le rap, dit-il, a également fait peau neuve ; il est devenu une tendance plus ouverte artistiquement et musicalement avec le jolof beat. En tant que relais, j'organisais régulièrement des séminaires sur la protection et le statut des artistes concernant les droits voisins. L'adoption de la loi sur la copie privée est bien accueillie, car c'était une vieille doléance. Désormais, nos attentes concernant les nouvelles autorités portent sur l'adoption d'un statut pour les artistes, qui leur permettrait d'avoir un statut de travailleur. Je fais un appel ardent aux nouvelles autorités pour accompagner le nouveau syndicat des artistes qui vient d'être mis en place’’.

CHEIKH THIAM