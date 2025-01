Le rappeur et entrepreneur sénégalais Nicolas Omar Diop, alias Nix, a listé, jeudi, les principales causes de l’échec de "Deedo", la plateforme de streaming panafricaine qui a cessé ses activités en 2022, évoquant, entre autres, l’absence d’investisseurs africains et le manque d’aide des opérateurs de téléphonie mobile. "Déjà, pour que cela puisse marcher, il faut une volonté politique pour soutenir le secteur du streaming, vente et écoute de musique en ligne. Ensuite, il fallait l’aide des opérateurs de téléphonie pour soutenir ces plateformes, les intégrer dans leur offre téléphonique pour pousser le consommateur à streamer à travers ces plateformes.

C’est un appui qu’on n’a pas eu", a regretté l’artiste. Lancée le 13 janvier 2017, "Deedo", que Nix a cofondée avec son amie d’enfance Awa Diop Girard, recensait déjà en cinq ans d’exercice, 12 millions de titres dans tous les styles de musique : mbalax du Sénégal, rumba congolaise, zouglou ivoirien, afrobeat nigérian, rap, musique capverdienne, etc. "Deedo" a été présentée à ses débuts comme la première plateforme de streaming 100 % panafricaine. Pour Nix, "l’activité s’est arrêtée parce que, justement, on n’arrivait pas à s’y retrouver financièrement. C’était beaucoup d’investissements. En cinq ans d’activités, il y a près d’un million d’euros qui ont été investis".

Il indique que le streaming est "un business model [modèle d’entreprise] très lent". "Donc, avec les investisseurs, les banques, etc., et pour ne pas avoir eu un retour sur investissement, nous avons arrêté", a-t-il expliqué. L’entrepreneur estime que le projet a été ignoré par les opérateurs des télécommunications qui "n’ont pas voulu mettre les moyens". Il a aussi pointé du doigt l’absence d’investisseurs africains sur cette plateforme de streaming made in Africa. Le marché est désormais occupé par des plateformes étrangères, notamment "Spotify", qui va devenir la plateforme n°1 en Afrique, a-t-il relevé. "Cela veut dire que même la musique africaine va être rentabilisée par des sociétés étrangères, ce qui est désolant", dénonce l’artiste. Qui fait remarquer que Spotify, qui est la première plateforme de streaming musical à l’échelle mondiale, a mis quinze ans avant d’être rentable.