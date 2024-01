J’aurai pu me passer de me prononcer sur la fatuité de cette accusation fétide et de nulle pertinence et me contenter de croire que, encore une fois, voilà une gesticulation politicienne d’un groupe politique en désarroi parce que en déroute d’une candidature qui lui offrirait quelque chance de revenir au pouvoir. Encore que, pour l’heure, on n’a pas vu pointer le bout de son nez ce candidat fantôme, tant désiré, fantasmé, déifié parce que fils de son ancien président de père et attendu depuis des lustres. En vain.