Les acteurs du secteur de l’assistanat et de secrétariat de direction sont, depuis hier à Dakar, en session de formation. Face à l’avancée des technologies de l’information et de la communication, ils ne veulent pas restés en marge et entendent saisir toutes les opportunités qu’elles offrent pour être encore plus performants dans l’exercice de leurs professions. Choisi comme parrain de la conférence, Mouhamadou Makhtar Cissé a abordé la question de l’évolution de ces métiers dans un contexte de révolution digitale. Une allocution aux allures de cours de magistral, le sujet ayant été abordé sous différents aspects. Une conférence qui a eu lieu au théâtre national Daniel Sorano.

L’évolution des technologies de l’information et de la communication ne devrait en rien entraver les métiers de secrétariat et d'assistanat de direction. Pour une meilleure adaptation à la révolution digitale dans ce secteur, une série de conférences internationales de formation entrant dans le cadre des activités de la Fédération Africaine des Secrétaires, Assistants et Attachés de Direction, a débuté, hier lundi à Dakar, sur le thème : « L’assistanat de direction face à la révolution digitale : intelligence artificielle ».

Pendant trois jours, les assistants et secrétaires venus de différents pays du continent africain vont donc réfléchir sur la transformation digitale qui touche actuellement « tous les secteurs, toutes les activités, tous les processus et tous les métiers ; qu’ils soient techniques, commerciaux ou administratifs », si on en croit le parrain.

Développant son propos, l’inspecteur général d’Etat Mouhamadou Makhtar Cissé, a d’emblée tenu à souligner que « la plupart de nous autres, êtres réfléchis et conscients, avons peur du changement ou y sommes réticents ». « On parle ainsi souvent de résistance au changement pour qualifier cette peur de l’inconnu, de la nouveauté ou de l’évolution majeure », ajoute l’ancien DG de la Senelec et des Douanes sénégalaises. Celui-ci les invite ainsi à saisir l’opportunité qu’offrent ces journées de réflexion pour « diagnostiquer les opportunités et menaces offertes ou soulevées par la digitalisation de (leur)s activités ; d’évaluer (leur)s forces et faiblesses au regard de cette nouvelle dynamique ; d’identifier les enjeux liés à cette transformation ; d’élaborer le plan d’actions qui (leur) permettra d’aborder ce virage sans remous, en insistant sur la formation et l’accompagnement ».

Le parrain du jour a ainsi rappelé l'importance du numérique dans le fonctionnement des affaires. Selon Makhtar Cissé, également ancien ministre du budget et ancien directeur de cabinet du président de la république, aucun secteur d'activité n'est épargné par la révolution digitale. « Vous êtes aujourd’hui constamment rappelés à la réalité d’un monde qui bouge. Et vous êtes réellement astreints à vous adapter aux révolutions du nouveau monde. Cela peut se traduire par un gain de temps réel dans le travail, mais cela est aussi source de réajustements continus. Vous êtes aujourd’hui obligés de rédiger des supports de communication interne (rapport, compte rendu, note...) en utilisant des outils collaboratifs (planning partagé, web-conférence, réseau…). Ce qui n’était pas le cas de vos aînés, il y a à peine 30 ans. »

À ce propos, rappelle-t-il, les nouvelles technologies, en l'occurrence la révolution digitale, revêtent un caractère incontournable dans le monde professionnel en général et dans le secrétariat et assistanat de direction, en particulier. D'où la pertinente question de M. Cissé : « Qui connaît un seul secteur de la vie qui ne soit pas impacté par la révolution numérique ? » Une question qui l'a poussé à revenir sur le génie et l'efficacité du digital.

C'est ainsi qu'il avance : « Vous pouvez gérer le programme de votre directeur, ministre ou président de la République, en ne restant point à votre poste, mais en transportant votre base de travail sur votre ordinateur ou téléphone portable. »

Pour lui, le développement numérique est inséparable du processus de l'évolution. Et en matière de travail, les choses se simplifient au fur et à mesure. Autrement dit, plus on avance dans le progrès, plus les notions de distance et de temporalité ''s’évanouissent pour laisser place à un paradigme nouveau''. On pourrait même parler d'une omniprésence de l'intelligence artificielle qui impose sa loi dans différentes professions, si on s'en tient aux propos de M. Cissé.

De l'avis du parrain de la conférence, la transformation digitale touche aujourd’hui tous les secteurs, toutes les activités, tous les processus et tous les métiers techniques, commerciaux ou administratifs. Aussi, elle induit des changements.

''Nous sommes dans une nouvelle ère économique…''

Aujourd'hui, nul n'ignore le rôle prépondérant que jouent les nouvelles technologies. À l'heure actuelle, la puissance du digital est telle que chacun essaie de s'en adapter. C'est pourquoi Mouhamadou Makhtar Cissé ne manque pas déclarer la chose suivante : « Nous avons besoin de la transformation digitale, car nous sommes dans une nouvelle ère économique, l’ère de la donnée, l’ère de l’analyse, l’ère de la prédiction et de la décision orientée par les données massives, l’ère des start-up ! »

Poursuivant, M. Cissé pense qu'au-delà de l’impact de la transformation digitale, il faut, d’un point de vue de politique publique, poser la question de la souveraineté digitale et de la maîtrise de tout ce qui tourne autour, en termes de solutions, de cybersécurité, de données, d’écosystèmes…

Selon ce qu'il espère, le digital sera l'un des piliers du développement économique et social du Sénégal, l'une des plus grandes opportunités de création de valeur, d’emplois et de champions. Ainsi, convaincu de l'importance du numérique, il lance à l’endroit de la jeunesse : « J’appelle notre jeunesse à se tourner massivement vers la science, plus particulièrement celle des métiers liés à la transformation digitale. »

La présidente de l’Association Nationale des Assistants et Secrétaires du Sénégal (l’ANASS) a elle, insisté sur le fait que « la nouveauté au niveau des tics est reconnue partout ». « Donc, compte tenu de notre profession, il est important de suivre cette évolution et on parle plus de digitalisation, même si notre métier nécessite la présence d’un être humain et non d’une machine qui a des limites quelle que soit l’évolution de la science’’, a-t-elle ajouté.

Créée depuis avril 2009, l’Anass a intégré la Fédération Africaine des Secrétaires, Assistants et Attachés de Direction, selon Mme Sock, afin de « réfléchir sur le devenir de notre profession suivi à l’arrivée fulgurante des technologies de l’information et de la communication ».

ARAME FALL NDAO (Stagiaire)