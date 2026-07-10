À quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a présidé ce mercredi un Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de l'événement. La rencontre a permis de faire le point sur les dispositifs organisationnels, sécuritaires et logistiques destinés à garantir le succès des Jeux.

Le Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) a permis hier de passer en revue plusieurs questions qui relèvent du dispositif organisationnel, sécuritaire et logistique. Le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao a souligner que l’exercice avait pour but de compléter le dispositif de veille stratégique déjà mis en place par le Comité national de sécurité.

« Les aspects sécuritaires et sanitaires sont déjà pris en charge au plus haut niveau de l'État », a assuré Saër Ndao, invitant les différents acteurs à concentrer leurs efforts sur la coordination territoriale et la mobilisation citoyenne.

Revenant sur les interrogations suscitées par la désignation de Saly pour accueillir les compétitions de sports de plage, le chef de l'exécutif régional a tenu à préciser que cette décision repose exclusivement sur des considérations techniques.

Selon lui, l'ensemble de la région bénéficiera néanmoins des retombées des Jeux, plusieurs disciplines traversant différentes communes. Il a notamment cité les épreuves de triathlon qui emprunteront des itinéraires passant par Ngaparou et Nguekhokh, illustrant ainsi la dimension régionale de l'événement.

Désencombrement : le gouverneur interpelle les maires

Le gouverneur a également insisté sur la nécessité de pérenniser les opérations de désencombrement de la voie publique, en réponse notamment aux préoccupations exprimées par la maire de Nguekhokh.

Pour Saër Ndao, l'ordre public ne se limite pas aux questions sécuritaires, mais englobe également la salubrité, la fluidité de la circulation et la tranquillité des populations. Il a ainsi invité les collectivités territoriales à assumer pleinement leurs responsabilités en matière d'occupation du domaine public.

« Les communes qui délivrent les autorisations d'occupation du domaine public et perçoivent les taxes doivent également aménager des espaces marchands adaptés afin d'éviter l'encombrement des axes routiers », a-t-il déclaré.

Le gouverneur a par ailleurs lancé un appel à une mobilisation citoyenne dépassant les clivages politiques. « Les élus gèrent des militants, les autorités administratives gèrent des citoyens », a-t-il rappelé, estimant que la réussite des JOJ passe avant tout par la défense de l'intérêt général.

Il a plaidé pour une vaste campagne de sensibilisation impliquant les élus locaux, les chefs de quartier, les organisations communautaires ainsi que les Badiénou Gokh, qu'il considère comme des relais essentiels pour promouvoir le civisme et renforcer l'adhésion des populations.

Abordant les questions sécuritaires, Saër Ndao a rappelé que les Forces de défense et de sécurité devront assurer simultanément la sécurité des Jeux et celle des populations.

Face à l'arrivée attendue de nombreux visiteurs étrangers, il a appelé à renforcer le renseignement de proximité et la collaboration entre les services de sécurité et les citoyens.

Le gouverneur s'est enfin voulu rassurant, rappelant la réussite de l'organisation décentralisée du défilé du 4 avril dans la région de Thiès comme preuve de la capacité des acteurs locaux à relever les défis organisationnels.

Ibrahima Wade détaille les avancées opérationnelles du COJOJ

Prenant la parole, le coordonnateur général du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ), Ibrahima Wade, a présenté l'état d'avancement des préparatifs ainsi que les principaux partenariats mis en place pour assurer la réussite de Dakar 2026.

Il a notamment salué la proposition formulée par la secrétaire générale de l'Inspection d'académie visant à ouvrir l'année scolaire par une « leçon de vie » consacrée aux valeurs de l'olympisme.

Selon lui, cette initiative s'inscrit dans la volonté du COJOJ de faire des Jeux un véritable projet éducatif. Il a également annoncé qu'un travail est engagé avec l'UNESCO autour de l'instauration d'une trêve olympique à l'occasion des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés sur le continent africain.

Le tourisme au cœur de la stratégie de promotion

Le coordonnateur général a mis en avant les conventions conclues avec les ministères du Tourisme, de l'Artisanat et de la Culture afin de maximiser les retombées économiques et culturelles de l'événement.

Il a précisé que le parcours de la flamme olympique, qui s'étendra sur cinquante jours à travers trente étapes, a été conçu en collaboration avec les services de promotion touristique et l'ASPT afin de valoriser le patrimoine historique, culturel et touristique du Sénégal auprès de la communauté internationale.

Sur le plan logistique, Ibrahima Wade a indiqué que près de 5 000 chambres, réparties dans 74 hôtels, avaient été initialement réservées pour accueillir les délégations.

Toutefois, il a précisé que le COJOJ procède actuellement à des ajustements afin de ne retenir que les établissements répondant pleinement aux exigences du cahier des charges et aux normes internationales de sécurité.

Le coordonnateur général a enfin annoncé des mesures spécifiques en faveur de la région de Thiès, évoquant une « discrimination positive » destinée à renforcer son implication dans l'organisation des Jeux.

Dans cette dynamique, il a confirmé qu'une convention sera prochainement signée avec la Direction générale des Grands Trains du Sénégal (GTS), sur recommandation du gouverneur.

Ce partenariat permettra d'utiliser le réseau ferroviaire pour assurer le transport des populations en provenance de Mbour, Malykounda, Fandène et Tivaouane vers la gare de Thiès, avant leur acheminement vers Diamniadio lors de la cérémonie d'ouverture.

Pour les organisateurs, cette solution contribuera à fluidifier les déplacements tout en facilitant le dispositif de sécurisation mis en place par les Forces de défense et de sécurité.

Ndeye Diallo (Thiès)