La 40e session du Conseil national du crédit, la troisième réunion au titre de l'année 2023, s'est tenue hier. Elle a été présidée par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, en présence du directeur national de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. L'examen du point de l’ordre du jour de la rencontre était consacré à la préparation de la prochaine campagne de commercialisation agricole 2023-2024. Une rencontre qui s’est tenue à huis clos.

Le directeur de l’Agriculture a fait le point de l’état de mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement du Sénégal au titre des campagnes de production agricole et des perspectives concernant les délais de disponibilité des statistiques de production indispensables pour une bonne appréciation des besoins de financement.

De même, le directeur général de la Sonacos et le représentant du directeur général de la Sodefitex ont été invités à faire part au Conseil national du crédit de leur évaluation des perspectives de collecte et de financement ainsi que de leurs recommandations pour l’atteinte des objectifs de collecte qu’ils se sont fixés, à l’aune des enseignements tirés de la campagne précédente.

Sur ces deux points, on ignore ce qui a été dit, la presse n’ayant pas été invitée à suivre les débats.

Une centaine de milliards pour le financement de la collecte des arachides et du coton graine

Toutefois, on peut annoncer que 100 milliards F CFA ont été décaissés par l’État au titre de la subvention des intrants agricoles. Ce montant global a été réparti principalement comme suit : 39 milliards pour les engrais, 28 milliards pour les semences, 17 milliards pour les céréales et les espèces diverses, 7 milliards pour les semences de pomme de terre, 2,3 milliards pour le soutien aux producteurs de coton. Cette enveloppe a permis de relever le niveau de la subvention entre 37,50 et 100 % selon le type d’intrants (semences ou engrais) contre 50 % et 55 % en 2022, d'après le ministre des Finances et du Budget qui présidait, hier, la réunion du Conseil national du crédit.

Il y a lieu également de souligner l’enveloppe de 85 milliards F CFA dégagée pour l’acquisition notamment de tracteurs et de moissonneuses-batteuses. Selon Amadou Moustapha Ba, les besoins de financement pour la collecte des arachides et du coton graine, au titre de la prochaine campagne agricole, sont estimés à une centaine de milliards F CFA.

Pour rappel, le Conseil national du crédit joue un rôle primordial dans le dialogue entre les acteurs économiques, l’État et le Comité de politique monétaire de la BCEAO.

En effet, selon les dispositions de l’article 93 des statuts de la BCEAO, le conseil est chargé ''d’étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement ainsi que les conditions de financement de l'activité économique''.

Outre les représentants de l’État, de la BCEAO et les membres du Comité de politique monétaire ressortissants du Sénégal, le conseil comprend des représentants du Conseil économique, social et environnemental, des banques, des chambres consulaires, des associations de consommateurs, des services financiers, d’universités et de centres de recherche ainsi que des personnalités nommées intuitu personae. Son secrétariat est assuré par la Banque centrale.

BABACAR SY SEYE