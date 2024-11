Conseil national laïcat

Après les élections législatives du 17 novembre dernier, le Conseil national du laïcat s’est félicité de la bonne tenue de ces échéances. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, il considère que le Sénégal a ‘’démontré à la face du monde qu’il est profondément ancré dans les valeurs démocratiques. Les récentes élections législatives se sont déroulées sans incidents majeurs de nature à entacher la crédibilité du scrutin.

Cela est d’autant plus notoire et appréciable que les violences notées lors de la campagne électorale laissaient planer quelques inquiétudes’’, applaudit le Conseil national du laïcat. Ainsi, il ‘’félicite tous les acteurs qui ont permis l’organisation d’un scrutin apaisé et transparent : l’ensemble des services et agents compétents de l’État à tous les niveaux, les observateurs, la société civile, la presse, etc.’’. Dans le même registre, il a salué la maturité du peuple ‘’qui, à travers un

scrutin exemplaire, a fait preuve de dignité et de responsabilité, de sérénité et de grandeur’’. Il a également félicité les gagnants de cette élection, le Pastef et ses alliés et naturellement en a encouragé les partis et coalitions de l’opposition qui ont pris part à ce scrutin. ‘’Le laïcat leur rend hommage pour l’acceptation des résultats et leurs félicitations adressées au Pastef, vainqueur des élections. Rien ne vaut la paix et la concorde nationales ! C’est pourquoi le Conseil national du laïcat du Sénégal invite tous les acteurs politiques à comprendre que la maturité de notre démocratie ne fait pas bon ménage avec la violence qui contribue à ternir l’image de notre pays’’.