Le Conseil présidentiel délocalisé à Matam a duré, hier, plus de cinq tours d'horloge et s'est avéré productif et réactif par rapport au chapelet de doléances des autorités locales. Une enveloppe de 450 milliards sera injectée, à l'horizon 2024, pour booster le développement de la région. L'université de Matam a été validée. Elle va accueillir 25 mille étudiants.

Le gouvernement de Macky Sall veut s'appuyer sur des investissements massifs pour doper l'émergence de la 11e région du Sénégal. À l'horizon 2024, le chef de l'État a prévu d'injecter 450 milliards de francs. Un objectif, à court terme, qui rendra plus saillantes ses réalisations, depuis qu'il a accédé au pouvoir en 2012. En effet, selon les chiffres annoncés par le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt, dans le domaine sanitaire, la région ne comptait qu'un seul hôpital en 2012. Aujourd'hui, neuf ans plus tard, Matam dispose de trois hôpitaux et de six centres de santé, alors qu'elle n'en comptait que quatre à la fin du mandat d’Abdoulaye Wade. En outre, le secteur de l'hydraulique a connu un bond remarquable en avant, a souligné l'exécutif régional, avec un existant de 187 forages actuellement, contre 123 en 2012.

En outre, le président de la République a décidé d’accélérer le déploiement rapide à Matam du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes. Dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’hydraulique, Macky Sall compte réaliser le domaine agricole communautaire (Dac) de Matam pour 6 milliards de francs CFA. Sans oublier d’amplifier et d’étendre les aménagements agricoles avec un redéploiement de la Saed.

L’Etat du Sénégal, à travers l’AGEROUTE, a entrepris un programme de désenclavement et d’accessibilité des zones de production agricole et minière du Nord du Sénégal et le renforcement des corridors y menant. L’objectif principal de ce programme est d’ouvrir ces zones de production agricole et minière de la vallée du fleuve Sénégal aux marchés nationaux et sous régionaux. En ce sens, la construction de la route du Dandé Mayo lancée par le président de la République, va permettre de désenclaver les zones de production agricole et minière notamment le Dandé Mayo (zone fluviale de la région de Matam) et renforcer les corridors Nord à travers la réalisation des travaux d’aménagement de 200 km de route du Dandé Mayo, de ponts et de pistes associées.

La mise en œuvre de ce programme va consolider la transformation en cours de Matam avec l’élargissement des bases productives de la région et le renforcement de l’accès des populations aux services sociaux de base, notamment l’eau, l’électricité, l’éducation et la santé. Dans tous les secteurs, il y est prévu des investissements stratégiques qui vont définitivement impacter l’économie locale.

Selon le chef de l’Etat, le gouvernement a investi à Matam le double du montant validé lors du Conseil des ministres décentralisé qui y a été organisé en 2013. L’engagement d’investir 126,8 milliards de francs CFA dans divers secteurs a été porté dans cette région près de 249 milliards de francs CFA. Loin de se sentir rassasié, Macky Sall a partagé l’idée vectrice de tous ces investissements. « Mon ambition, souligne le chef de l’Etat, est que tout jeune naît dans la région, puisse étudier, suivre son cursus universitaire et trouver une insertion à Matam ».

Le Conseil présidentiel offre une université au Nord

La véritable grande information reste la validation de l'université de Matam, une vieille doléance qui figurait dans toutes les plateformes revendicatives des populations. Le Nord aura enfin son temple du savoir et il sera de grande envergure, avec une capacité d'accueil de 25 mille étudiants. Podor avait fait des mains et des pieds, en mandatant le lead du Dandé Lenol, Baba Maal. "Monsieur le Président, la doléance des jeunes du Fouta est de voir une grande université être érigée ici à Podor. Et cette université, nous aimerions qu'elle porte le nom de Cheikh Oumar Foutiyou Tall", a-t-il déclaré devant Macky Sall.

Donc, c'est finalement Matam qui abritera cette université qui sera construite, dans un délai de cinq ans, avec un grand accent mis sur les filières de l'histoire et de la culture. L’autre grande satisfaction de ce Conseil présidentiel de développement, est l'octroi d'indemnités aux chefs de village (voir ailleurs).

Le chef de l'État a aussi été interpellé par la députée du département de Kanel sur l'impérieuse nécessité d'ériger la localité de Ndioth en commune. "Les populations de villages de Ndioth et environs sont confrontées à toutes sortes de difficultés pour trouver un extrait de naissance. C'est parce qu’Aouré, chef-lieu de commune, est assez éloigné des autres villages ; ce qui pose un réel problème de proximité entre les administrés et les autorités municipales. Nous voulons aussi que le programme de Promoville arrive à Kanel-commune. Nous avons vu comment cet important programme a changé le visage de Matam. Nous voulons des routes bitumées dans les quartiers de Kanel, qui est une ville centenaire qui date de l'époque coloniale", a déclaré la parlementaire Néné Marième Kane.