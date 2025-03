Le député Babacar Ndiaye, membre de la coalition Pastef, a déposé, vendredi dernier, à l’Assemblée nationale, une proposition de résolution en vue de la création d'une commission d'enquête parlementaire relative à un contrat d'achat d'armement d'un montant de 45 milliards de francs CFA signé par l'État du Sénégal à travers son ministère de l'Environnement en 2022. Dans son exposé des motifs, il a confié qu’il lui semble opportun de faire la lumière sur un ‘’nébuleux’’ contrat d'armement d'un montant de 45 milliards F CFA, signé entre le ministère de l'Environnement du Sénégal et un marchand international d'armes, le Nigérien Aboubakar Hima dit ‘’Petit Boubé’’.

Ce contrat, selon lui, concerne l'achat d'équipements de combat destinés aux agents des eaux et forêts et des parcs nationaux. De fait, la mission de ces soldats de l'écologie justifie difficilement l'acquisition de cet arsenal de guerre composé de fusils d'assaut, de munitions, de véhicules pick-up, de citernes, de motos, de drones, etc. D'ailleurs, même dans l'hypothèse où le ministère de l'Environnement aurait eu besoin d'armes aussi sophistiquées en procédure d'urgence, donc sans appel d'offres, le ministère des Forces armées n'aurait-il pas été mieux indiqué pour passer cette commande sous le sceau du ‘’Secret Défense’’ ? En tout cas, le contrat, a-t-il précisé, conclu entre le ministère de l'Environnement et le marchand d'armes nigérien Aboubakar Hima dit ‘’Petit Boubé’’, qui fait l’objet d’un mandat d'arrêt international dans son pays et au Nigeria, est dépourvu de cause. En termes clairs, il n'a pas sa raison d'être.

...D'après les spécialistes, a précisé le député, rien ne peut pour le moment justifier un tel surarmement dudit ministère. D'ailleurs, depuis la signature de ce contrat, les agents des eaux et forêts ainsi que ceux des parcs nationaux ne sont jamais entrés en possession du matériel objet de la commande, a-t-il informé. ‘’À noter aussi que, depuis plusieurs années, l'armée s'est substituée à la garde forestière dans la lutte contre le trafic illicite de bois et le braconnage en zone Sud.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale doit savoir quel a été l'objet réel de ce contrat. Comment l'État du Sénégal a-t-il pu collaborer avec un homme d'affaires étranger dont le casier judiciaire est lourdement chargé, comme en témoignent les mandats d'arrêt internationaux des États du Niger et du Nigeria à son encontre ? L'État du Sénégal a-t-il réceptionné les armes ? D'après des experts, même si l'achat avait eu lieu, le montant n'aurait pas pu dépasser 25 milliards. Pourquoi une telle commande portant sur l'acquisition d'armes de guerre n'a-t-elle pas été faite par le ministère des Forces armées, en ce sens qu'il est le seul organe de l'État habilité en la matière ?’’, s’est-il interrogé.

Cette proposition de création d'une commission d'enquête parlementaire, selon lui, cherche à répondre à toutes ces questions. En vertu de l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a-t-il conclu, il est institué une commission d'enquête parlementaire composée de onze membres, chargés d'éclairer l'Assemblée nationale du Sénégal et l'opinion publique sur un contrat d'achat d'armement d'un montant de 45 milliards de francs signé par l'État du Sénégal à travers son ministère de l'Environnement en 2022.