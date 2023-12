L’ancien directeur de la société de transport Dakar Dem Dikk, candidat à la Présidentielle du 25 janvier 2024, accuse le président de la République de détenir des parts dans un contrat d’exploitation de ressources minières inconnu des services de l’État.

‘’Je dis au procureur et au juge d’instruction que je suis à la disposition de la justice’’. Face à la presse samedi, à l’occasion du lancement de sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, Me Moussa Diop s’est dit prêt à assumer ses propos. Ceux accusant les plus hautes autorités de l’État du Sénégal d’avoir signé un contrat ‘’clandestin’’ sur une mine d’exploitation qui contiendrait du diamant à Richard-Toll. Et le premier mis en cause ne serait personne d’autre, selon l’avocat, que le président de la République.

L’ancien directeur de la société de transport public Dakar Dem Dikk se veut plus précis sur ce contrat qui impliquerait son ancien collaborateur et leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Pour corroborer ses dires, Me Moussa Diop a brandi un accord qui aurait été signé et liant le président Macky Sall et le représentant de Jean-Claude Mimran, Mamadou Diagna Ndiaye. Lu, le document présente les termes suivants : ‘’Entente de partenariat d’une part entre Jean-Claude Mimran, représenté par Mamadou Diagna Ndiaye et, d’autre part, Macky Sall. L’article sur l’engagement des partis stipule qu’ils vont se partager respectivement les revenus avec 65 % pour Mimran et 35 % pour C5’’, une société attribuée au leader de Benno Bokk Yaakaar.

Un contrat dans le plus grand secret et sur le dos du peuple

Patron de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), Jean-Claude Mimran est bien connu au Sénégal pour être le premier employeur privé du pays. Mais selon les révélations de Me Moussa Diop, le milliardaire français installé en Suisse serait également dans l’exploitation minière en toute clandestinité, en collaboration avec la plus haute autorité du pays. Et c’est par le début de cette incroyable histoire que l’avocat au barreau de Paris (France) commence en 2016.

Sur les preuves qu’il a montrées, Me Moussa Diop assure qu’au 1er décembre, l’ancien ministre de l’Énergie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, a écrit un courrier à Jean-Claude Mimran pour une délivrance d’autorisation d’exploration. Par cette correspondance, l’actuel maire de Linguère, candidat annoncé à la Présidentielle de février 2024, assure, selon l’avocat : ‘’Suite à notre entretien du mois passé, nous vous informons qu’une autorisation d’explorer a été signée sous l’ordre du président de la République Macky Sall, afin que la société Stornoway Diamonds Corporation puisse commencer des travaux d’exploration en début d’année prochaine. Une autorisation d’exploitation à durée déterminée s’ensuivra par décret du président de la République.’’

Stornoway Diamonds est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration et de mise en valeur de propriétés diamantifères. Son projet phare, le projet Renard, a constitué la première mine de diamants au Québec. Président et chef de la direction de la société au moment des faits évoqués par Me Diop, Patrick Godin a quitté Stornoway Diamonds, comme annoncé par un communiqué de la société daté du 25 mai 2020, après la réélection du président de la République et la signature annoncée du décret validant le permis d’exploitation de la mine en question.

Aly Ngouille Ndiaye, Diagna Ndiaye, etc.

Car dans le récit des faits révélés par Me Moussa Diop, l’homme d’affaires français aurait répondu, le 3 décembre 2016, au ministre de l’Énergie et des Mines, pour lui assurer que son représentant, ‘’M. Diagna Ndiaye Mamadou m’a fait compte rendu clair des discussions que vous avec entretenues’’. Ensuite, poursuit-il, le 8 février 2018, ‘’le président Macky Sall envoie une lettre d’invitation à Diagna Ndiaye pour une réunion extraordinaire pour la définition des pourcentages sur l’exploitation minière dans la zone nord sous TF au nom de monsieur Jean-Claude Mimran, suite à de nombreuses négociations. Cette rencontre sera l’occasion d’aborder et de signer des contrats à la confidentialité et aux revenus des parties’’.

Passé ainsi l’étape de l’exploration dans les discussions, le 20 décembre 2019, le magnat du sucre sénégalais aurait écrit au remplaçant d’Aly Ngouille Ndiaye à la tête du ministère de l’Énergie et des Mines, Sophie Gladima, ‘’pour demander un permis d’exploitation minière sur ses terres à Richard-Toll, qui sera accompagné d’un décret présidentiel’’.

Dans le même courrier, souligne l’avocat, sont joints ‘’les plans détaillés établis par monsieur Patrick Godin, président de la société Stornoway Diamonds Corporation’’. Le 23 décembre 2019, soutient toujours Me Diop, documents à l’appui, ‘’Macky Sall écrit à Jean-Claude Mimran pour lui dire : je ferai de sorte que le décret de permis d’exploitation soit signé dans les plus brefs délais, c’est-à-dire le 6 janvier 2020’’.

Dans ce contrat tenu secret, des répondants pour chacune des deux parties ont été cités par l’avocat, à l’image de Mamadou Diagna Ndiaye (président du Comité national olympique et sportif sénégalais depuis 2007, ayant par ailleurs œuvré au service de plusieurs entreprises telles qu’Attijariwafa Bank ou encore le groupe Mimran), Aly Ngouille Ndiaye, Mouhamadou Mactar Cissé (ancien ministre du Pétrole et des Énergies, ancien directeur général de la Senelec, Papa Souleymane Cissé (ancien aide de camp du président) ou encore Louis Lamotte (conseiller spécial du groupe Mimran qui dirige la CSS, ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de football).

Rappelant que les ressources naturelles appartiennent, selon la Constitution, au peuple, Me Moussa Diop, qui se dit prêt, avec ses avocats, à répondre de ses accusations, a promis de revenir sur ce dossier. Car, assure-t-il, ‘’j’ai fait mes recherches sur tous les contrats signés au Sénégal, région par région, de 1998 à 2023, et ce contrat n’y figure pas. Il est clandestin. Sur la liste des sociétés minières au Sénégal, celle-ci (Stornoway Diamonds Corporation) n’y figure pas’’.

Lamine Diouf