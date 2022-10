La coopération entre le Sénégal et l'Allemagne est féconde, dans la mesure où 303 milliards F CFA de financements en dons ont été enregistrés, entre 2019 et 2021.

La cérémonie d'ouverture des négociations intergouvernementales entre le Sénégal et l'Allemagne a été présidée, hier, par le secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Elles interviennent au moment où la coopération bilatérale entre les deux pays fête ses 60 ans. La longévité de cette relation, selon Allé Nar Diop, résulte des liens d’amitié fraternelle et du dialogue franc qui la sous-tendent et qui ont permis de construire un partenariat gagnant-gagnant.

Ledit partenariat met l’emphase sur les domaines prioritaires que sont : la législation du travail, la réforme foncière, l’accès au financement et le développement des micros, petites et moyennes entreprises, la formation professionnelle, la gouvernance et l’énergie. Il importe, selon lui, de relever que l’état d’avancement des réformes de la matrice demeure satisfaisant, malgré un contexte économique et social difficile.

"L’approche novatrice du ‘’Partenariat pour encourager les réformes’’ lui vaut d’être souvent vanté par le Sénégal comme un exemple de cadre de coopération pragmatique et dynamique. En effet, la République fédérale d’Allemagne a su s’adapter aux urgences et défis successifs que posent la pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine, en apportant un soutien constant aux efforts de résilience et de relance de l’État’’, dit-il.

Cette solidarité, poursuit le secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, s’est illustrée avec l’appui exceptionnel de 100 millions d’euros pour le Programme de résilience économique et sociale et, de manière générale, par un volume global d’engagements de 462 millions d’euros, soit environ 303 milliards F CFA de financements en dons, entre 2019 et 2021. ‘’Le Sénégal, à l’instar des autres pays du monde, subit les conséquences directes des profondes mutations d’ordre géopolitique, climatique, sanitaire et économique. Cette situation a induit une flambée des prix des denrées de première nécessité, des fertilisants et de l’énergie, avec des répercussions majeures sur le coût de la vie des Sénégalais", souligne M. Diop.

Il est d'avis que la décision de l’Allemagne de repenser le paradigme de la coopération bilatérale, par le recours aux appuis budgétaires, marque un tournant décisif de ce partenariat.

Résilience fiscale, économique et climatique du Sénégal

En fait, indique-t-il, l’approbation, par le Parlement allemand, du Programme d’appui budgétaire pour le renforcement de la résilience fiscale, économique et climatique du Sénégal et de l’appui budgétaire sectoriel pour la promotion de la production locale de vaccins, illustre une fois de plus sa confiance envers l’État du Sénégal.

"S’agissant du défi de la transition énergétique juste, déclare le collaborateur d’Oulimata Sarr, la posture du Sénégal et des pays africains privilégie une approche concertée et progressive qui prenne en compte nos besoins en termes d’accès universel des populations et d’industrialisation de nos économies pour une création massive d’emplois durables’’.

De ce fait, poursuit Allé Nar Diop, ‘’l’exploitation de nos ressources gazières constitue une condition sine qua non de la stratégie de repositionnement de l’économie sur la trajectoire de l’émergence. Cette option de l’État s’articule parfaitement aux efforts déjà engagés dans la promotion du mix énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des investissements conséquents dans le développement urbain durable, avec la mise en circulation du Train express régional et du Bus Rapid Transit".

Birgit Pickel : ‘’Nous allons coopérer étroitement avec d’autres donateurs’’

La directrice général du Département Afrique au ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement s’est, elle, félicitée du fait que le Sénégal soit parvenu à accroître énormément la part des énergies renouvelables, ces dernières années, qui atteint aujourd’hui environ 30 %. En outre, poursuit Birgit Pickel, les deux pays coopèrent étroitement dans la promotion des micros, petites et moyennes entreprises où ils sont parvenus, ensemble, à générer des impacts visibles sur les revenus et l’emploi.

"En novembre 2019, nous avons conclu le ‘’Partenariat pour encourager les réformes’’. Lors des consultations intergouvernementales de mars dernier, nous avons pu constater, ensemble, les progrès réalisés au niveau des réformes, en dépit des retards accusés en raison de la crise de la Covid-19. Il s’agit là de performances significatives, étant donné les conditions-cadres extrêmement difficiles ! (…) Les réformes convenues dans le Partenariat pour encourager les réformes se focalisent sur les domaines du droit du travail, du droit foncier, de la promotion des MPME et de la formation professionnelle. Il est prévu que ces thèmes demeurent les piliers de notre coopération’’, informe Mme Pickel.

Ainsi, la partie allemande veut mettre à profit ces négociations intergouvernementales pour mener un dialogue intensif, continuer à développer le partenariat et ainsi encourager les réformes de manière ciblée. ‘’Nous proposons de considérer d’autres thèmes et des priorités cruciales de notre ministre, notamment ‘’la pandémie de Covid-19 et ses répercussions’’, d’une part, et ‘’la transition juste’’, d’autre part, à partir de cette année, comme faisant partie de notre partenariat pour des réformes".

Par ailleurs, en raison de la situation politique et économique internationale difficile, il est important, dit-elle, d’apporter une contribution au renforcement de la résilience avec leur offre de coopération pour le Sénégal. "Le financement budgétaire à l’appui des réformes prévu est censé aider votre pays à accroître sa résilience face aux futurs chocs internes et externes. Il est prévu que l’engagement se focalise sur trois domaines de réformes prioritaires. A savoir : la résilience budgétaire, la résilience économique et la résilience face au changement climatique. À cet égard, nous allons coopérer étroitement avec d’autres donateurs tels que l’Union européenne, la Bad et la Banque mondiale’’, annonce-t-elle.

Inquiétudes

Toutefois, l’Allemagne demeure soucieuse de l’usage qui est fait de l’argent qu’elle offre. En effet, déclare Birgit Pickel, ‘’nous avons appris avec inquiétude que le Sénégal a été inscrit en février 2022 sur la liste anti-blanchiment d’argent de l’Union européenne en tant que pays tiers présentant un risque élevé pour le marché financier européen. Ceci a eu lieu après que la Financial Action Task Force a inscrit le Sénégal sur la liste grise des États placés sous surveillance spéciale en février 2021. Il est heureux que le Sénégal ait déjà pu mettre en œuvre totalement certaines mesures en vue de combler les déficits constatés’’.

Elle ajoute : ‘’Néanmoins, des doutes sont également émis quant à la réalisation dans les délais convenus de la mise en œuvre du plan d’action. Renforcer le système sénégalais de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération d’armes devrait continuer d’être une priorité cruciale de votre gouvernement. C’est avec plaisir que nous vous soutiendrons également à l’avenir dans cette tâche."