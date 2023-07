Venus écouter et échanger avec les opérateurs économiques de la région de Ziguinchor, les présidents de chambres de commerce, d’industrie et d’Agriculture du pays ont, entre autres, demandé à l’État de lever le ‘’blocus’’ de Ziguinchor afin de parer à l’inflation galopante qui secoue de plein fouet l’économie de la région.

Les rideaux sont tombés sur la première réunion du bureau de l’Union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture (UNCCIAS) du Sénégal que préside Abdoulaye Sow, le président de la Chambre de commerce de Dakar. Tenue à Ziguinchor le dimanche 2 juillet, cette réunion du bureau a été rythmée par une visite de ses membres au port de Ziguinchor qui est plongé dans une léthargie du fait de l’arrêt des rotations des navires ‘’Aline Sitoé Diatta’’, ‘’Aguène’’ et ‘’Diambogne’’.

Sur place, de nombreux stocks de mangues et de fruits attendent d’être évacués vers Dakar. Plus de 300 dockers qui y travaillent passent la plupart de leur temps à se tourner les pouces. L’UNCCIAS a, aussi, profité de cette réunion pour rencontrer, le lundi 3 juillet, le secteur privé afin d’échanger principalement sur les contraintes auxquelles les opérateurs économiques de la région font face.

Lors des échanges, les questions liées à l’accompagnement des opérateurs économiques locaux qui s’activent dans la filière anacarde, à la réalisation, dans les meilleurs délais, de l’agropole Sud, mais également à la transformation de l’anacarde, des fruits et des légumes, ont été soulevées par les nombreux participants à cette rencontre. La mise en fonctionnalité du marché de bétail de Djilacoune, l’accès au financement des éleveurs, la récurrente question du vol de bétail et la culture fourragère ont, aussi, fait l’objet de discussions. S’y ajoute le renouvellement du parc automobile avec notamment le financement de l’acquisition de gros-porteurs.

Sur ce point, la rencontre a recommandé la création d’un ‘’dossier spécial’’ pour les opérateurs économiques de la région.

Dans la déclaration finale qui a sanctionné la rencontre avec les opérateurs économiques, le bureau de l’Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d’Agriculture a regretté les pertes en vies humaines consécutives aux événements des 1er et 2 juin 2023. Après avoir présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, le bureau a condamné les saccages et les pillages qui ont annihilé, malheureusement, les efforts consentis par l'État, les investisseurs nationaux et étrangers, acteurs incontournables du développement économique du pays. Les présidents des chambres consulaires invitent toutes les parties prenantes du jeu politique à un dialogue serein, constructif et fécond parce que sincère. Ils exhortent les autorités à lever les restrictions sur le transport maritime et terrestre vers la région de Ziguinchor qui sont à la base de cette inflation galopante des prix et biens et services qui sévit dans le sud du pays.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)