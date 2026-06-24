Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré ce mardi 23 juin 2026 à Berlin le chancelier allemand Friedrich Merz. Au cœur des échanges : le renforcement de la coopération économique, la sécurité au Sahel et les grands enjeux de gouvernance mondiale.

Cette audience s'inscrit dans le cadre de la visite du chef de l'État sénégalais en Allemagne, marquée la veille par la tenue de la Journée économique germano-sénégalaise. Une rencontre qui a permis la signature de plusieurs accords et confirmé l'intérêt croissant des entreprises allemandes pour le marché sénégalais.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont salué l'excellence des relations entre Dakar et Berlin, bâties sur plusieurs décennies de coopération. Le président Bassirou Diomaye Faye a notamment rappelé le rôle joué par l'Allemagne dans l'accompagnement des politiques de développement du Sénégal, citant des secteurs clés tels que l'hydraulique, les transports, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, la justice et l'énergie.

Le chef de l'État a également souligné la contribution de l'Allemagne durant la pandémie de Covid-19, période au cours de laquelle elle s'était imposée comme le premier partenaire bilatéral du Sénégal. Les discussions ont surtout porté sur les perspectives de coopération économique entre les deux pays. Dans un contexte où le Sénégal cherche à attirer davantage d'investissements étrangers pour soutenir les ambitions de la Vision Sénégal 2050, le président de la République a réaffirmé la volonté de son gouvernement de garantir un environnement favorable aux affaires.

Présentant le Sénégal comme une destination « sûre et attractive » pour les investisseurs, Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour une diversification des partenariats économiques et une présence accrue des entreprises allemandes dans des secteurs stratégiques. Cette dynamique semble d'ailleurs se confirmer au regard de l'intérêt manifesté par le secteur privé allemand à l'occasion des rencontres économiques organisées à Berlin.

Au-delà des questions économiques, les deux dirigeants ont également abordé plusieurs dossiers internationaux. Ils ont constaté une convergence de vues sur les principaux défis auxquels sont confrontés l'Afrique et le reste du monde. Le président sénégalais a notamment insisté sur la nécessité de poursuivre le soutien international aux efforts de stabilisation du Sahel face à la menace terroriste. Fidèle à la tradition diplomatique sénégalaise, il a réaffirmé son attachement au règlement pacifique des différends par le dialogue et la concertation.

Bassirou Diomaye Faye a également plaidé pour une réforme de la gouvernance mondiale afin de la rendre plus représentative et plus inclusive, notamment en faveur des pays africains. À l'issue de la rencontre, le président de la République a invité le chancelier Friedrich Merz à effectuer une visite officielle au Sénégal. Une invitation qui traduit la volonté des deux capitales de poursuivre le rapprochement engagé et de donner une nouvelle dimension à un partenariat que Dakar et Berlin considèrent désormais comme stratégique.