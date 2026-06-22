La région de Thiès a enregistré des résultats significatifs dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN). Entre 2019 et 2024, quinze collectivités territoriales ont bénéficié d’une enveloppe globale de 14 285 419 523 FCFA, permettant le financement de 464 projets structurants destinés à améliorer les conditions de vie des populations.

Dans le département de Thiès, sept collectivités territoriales ont bénéficié du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) : la Ville de Thiès ainsi que les communes de Kayar, Khombole, Pout, Thiès-Ouest, Thiès-Est et Thiès-Nord.

Le département de Mbour compte pour sa part cinq communes bénéficiaires : Mbour, Joal-Fadiouth, Saly-Portudal, Nguékhokh et Thiadiaye. Dans le département de Tivaouane, les communes de Tivaouane, Mékhé et Mboro ont également reçu l’appui du programme.

Ces quinze communes ont effectivement reçu une allocation totale de plus de 14,2 milliards de FCFA sur la période 2019-2024, tandis que 464 projets ont été réalisés grâce aux financements mobilisés. Ces chiffres ont été dévoilés lors d’un atelier d’échanges et de capitalisation organisé par l’Agence de Développement Municipal (ADM). Cette rencontre, qui marque une étape importante dans l’évaluation des acquis du programme, a réuni autorités administratives, élus locaux et acteurs territoriaux de la région.

Présidant la cérémonie d’ouverture, l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, a souligné l’impact considérable du PACASEN sur le développement local dans les trois départements de la région. « La région de Thiès a bénéficié, à travers le PACASEN, d’un appui multiforme qui a considérablement impacté la vie de quinze collectivités territoriales et de nos populations », a-t-il déclaré.

L’adjoint au gouverneur a mis en avant les transformations enregistrées dans les infrastructures communales grâce aux investissements réalisés. Parmi les réalisations figurent la construction et la réhabilitation de marchés, d’espaces publics, de voiries communales ainsi que d’équipements sociaux de base. « Depuis le démarrage du programme, nous avons assisté à des transformations profondes et visibles sur l’ensemble de notre territoire régional », a-t-il indiqué.

Au-delà des infrastructures, le PACASEN a également contribué au renforcement des capacités des collectivités territoriales. Des formations ont été dispensées aux élus locaux, secrétaires municipaux et techniciens communaux afin d’améliorer leurs compétences en matière de planification, de gestion financière et de gouvernance locale.

Le programme a également favorisé la modernisation de la fiscalité locale et la mise en œuvre du Fonds d’Équipement des Collectivités Territoriales (FECT), contribuant ainsi à l’amélioration des ressources propres des communes.

Les responsables régionaux ont également salué les avancées enregistrées en matière de transparence budgétaire, de participation citoyenne et de redevabilité. Selon Ababacar Sadikh Niang, plusieurs collectivités territoriales ont désormais intégré ces principes dans leur mode de gestion, traduisant ainsi « la maturité croissante de la démocratie locale » dans la région.

Les attentes pour le PACASEN II

À l’heure où s’ouvre une nouvelle phase du programme, les acteurs territoriaux de Thiès ont formulé plusieurs recommandations afin de consolider les acquis.

Ils plaident notamment pour une extension du Fonds d’Équipement des Collectivités Territoriales à un plus grand nombre de communes, avec des ressources adaptées aux besoins et aux ambitions de développement des territoires.

Les participants souhaitent également un renforcement de l’accompagnement technique dans les domaines de la planification urbaine et de la gestion des services publics locaux.

Parmi les priorités identifiées figurent aussi la transformation numérique des administrations communales, l’intégration des enjeux climatiques et de résilience dans les investissements locaux ainsi que le renforcement des mécanismes de participation citoyenne.

À travers ces orientations, les collectivités territoriales de Thiès espèrent faire du PACASEN II un levier encore plus efficace pour accélérer le développement local, améliorer la gouvernance territoriale et répondre durablement aux attentes des populations.

Ndeye Diallo (Thiès)