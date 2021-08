Pour une première dans l’histoire, la République angolaise décide d’ouvrir une ambassade à Dakar. Ainsi, cette décision va booster la coopération entre les deux pays.

Pour mieux impulser la coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Angola, une ambassade angolaise sera bientôt ouverte au Sénégal. L’annonce a été faite, hier, lors de la signature d’un mémorandum d’entente de coopération entre les deux gouvernements, dans le cadre de la visite d’amitié et de travail du ministre des Affaires étrangère de la République d’Angola, Tété Antonio, au Sénégal.

Accueilli par son homologue sénégalais Aïssata Tall Sall, M. Antonio a rappelé que, tel que requise par la procédure diplomatique, l’Angola a écrit une note verbale pour ainsi entamer la mise en place d’une ambassade ici. ‘’Mais nous pensons, par courtoisie, que nous devrions venir à Dakar et annoncer cette décision du président angolais d’ouvrir une ambassade à Dakar’’, a précisé M. Antonio.

‘’L’ouverture de cette représentation diplomatique va encore mieux impulser notre coopération bilatérale et va renforcer davantage notre réflexion, l’approfondir, l’améliorer et lui donner une portée beaucoup plus concrète et significative dans la prise en charge des préoccupations communes’’, ajoute Aïssata Tall Sall.

Par cet accord, dont le but est de rehausser le niveau de coopération, les deux parties s’engagent à finaliser avant la fin de l’année les instruments de coopération tels que l’accord sur l’établissement d’une commission mixte bilatérale et celui général de coopération technique scientifique et économique qui constitue, selon Mme Sall, un point important, ‘’ne serait-ce que parce que l’Angola est un pays pétrolier et le Sénégal est sur le point de le devenir. De ce point de vue, nous avons beaucoup à apprendre de ce pays’’.

Egalement, l’accord sur la suppression réciproque de visas ‘’pourrait déjà être un premier pas’’ pour faciliter le commerce et les échanges entre les ressortissants des deux pays. Car, d’après elle, le Sénégal a une grande communauté en Angola et vice-versa.

Il sera de même, dans le cadre de cette coopération, pour le mémorandum sur les consultations politiques qui permettront de façon périodique ‘’de nous rencontrer, de faire le point de cette coopération’’. Mais aussi, il permettra d’échanger sur la question de la sécurité de la navigation sur le Golfe de Guinée qui, selon Madame la Ministre, intéresse tout le continent. ‘’Nous devons encore mieux nous réarmer face à toutes les menaces sécuritaires qui pèsent sur nous et sur nos économies, surtout sur les voies maritimes’’.

‘’Nous avons tous les deux des soucis dans le Golfe de Guinée, mais il nous faut renforcer tous les mécanismes que nous avons créés à ce sujet. Il y a une commission dont le siège se trouve en Angola et nous souhaiterons bien que ce mécanisme soit plus renforcé’’, a demandé M. Antonio.

ARAME FALL NDAO (Stagiaire)