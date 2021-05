Le Collectif Régional des producteurs de banane de la région de Tambacounda (Corprobat) se réjouit de sa participation à la à la 21eme édition de la Fiara (Foire Internationale de l’Agriculture et des ressources animales), qui a ouvert ses portes depuis le 20 mai et se poursuit jusqu’au 8 juillet, au Cices.

En effet, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Moussa Baldé a réservé aux acteurs de l’horticulture, par le bais de leur Direction, une bonne place pour qu’ils y exposer leur différents produits. De la banane de bonne qualité et d’importants produits dérivés de ce fruit dont de la farine et du savon sont étalés par des femmes transformatrices.

‘’La Fiara est un moment d’échange et de partage qui permet aux producteurs de se rencontrer, mais également de pouvoir discuter avec de potentiels partenaires. Ces derniers, en visitant les stands, s’interrogent souvent sur les modalités de nos produits et les difficultés auxquels nous sommes confrontés. Ce qui est très important pour les producteurs’’, s’est félicité le président du Corprobat Issa Mbengue qui s’exprimait au côté du secrétaire général Adama Mbengue et de l’opérateur économique Mouhamed Mangane. Par ailleurs, ces derniers qui s’activent dans la filière banane depuis au moins 1986 annoncent qu’ils exposeront également dans le cadre du projet Tiers Sud du Sénégal (‘’Bay Daare’’) dont le but est d’amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire dans les départements de Vélingara, Tambacounda, Kédougou et Salemata.