BREVES NIGER: Dépassée, la junte rackette A peine un mois après leur coup d’Etat, la junte montre des signes d’essoufflement et de dérive économique. Les sanctions économiques prises par l’UEMOA et la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) commencent a détérioré sévèrement la vie économique du Niger et à indisposer les putschistes. Les prix des denrées de première nécessité comme le riz, le lait et le sucre connaissent déjà une hausse de 15% et les banques commerciales sont obligées de limiter drastiquement les décaissements. Une situation qui ira en s’empirant. Face aux multiples difficultés et défis, la junte militaire au Niger n’hésite plus à contourner l’orthodoxie financière en supprimant par exemple le guichet unique et en obligeant les Douanes et les services des Impôts à verser l’argent collecté directement dans les comptes du Trésor public. Une initiative qui permet aux putschistes de se servir directement et plus facilement. Des rumeurs circulent et font état de la volonté de la junte de trouver des liquidités par tous les moyens, même s’ils ne sont pas légaux. Ainsi la SONIBANK a été contrainte de verser 500 millions de Francs CFA aux putschistes qui ont pu ainsi financer leur manifestation du 06 août au Stade Seyni KOUNTCHE. Selon ces sources, les militaires seraient même prêts à puiser dans les comptes bancaires des particuliers La situation risque s’empirer avec la décision prise par les putschistes de lancer une transition d’au moins trois ans. Une décision fortement rejetée par la CEDEAO. NIGER : La tentation de WAGNER de noyauter la junte Le Niger est entré dans une période de grandes incertitudes. Il est ballotté par une situation économique morose et une hantise d’une intervention militaire de la CEDEAO. Son seul soutien reste le groupe WAGNER. Ce dernier n’hésite à venir en aide aux putschistes en finançant par exemple les manifestations de Nigériens favorables aux militaires qui ont pris le pouvoir par la force. WAGNER a financé la deuxième manifestation dite nationale et patriotique qui s’est tenue après celle du 06 aout. WAGNER a mis sur la table 3500 euros pour payer les manifestants qui ont brandi des drapeaux russes, des bannières et des affiches pro-WAGNER avec des portraits d’Evgueni PROGOGINE et de Vladimir POUTINE. Cette manifestation n’a pas eu cependant l’écho attendu. L’Objectif de WAGNER est de s’insérer au sein de la junte et de manipuler à son guise les affaires nigériennes. Le but est de détériorer davantage les relations entre la junte d’une part et les pays de le CEDEAO, ainsi que les puissances occidentales d’autre part. Ce jeu dangereux n’exclut pas de possibles provocations par des Nigériens des troupes étrangères installées dans le pays et déclencher ainsi une haine contre les Français et les Occidentaux et contre les futurs soldats de la CEDEAO qui seront envoyés dans le pays, La stratégie de WAGNER est de faire croire que PRIGOGINE a été pardonné par POUTINE et lui permettre de revenir dans le jeu russe.