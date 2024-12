Moussa Sow, un policier à la retraite, et son fils Mouhamed Rassoul Sow ont comparu, hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont traduits en justice par Pape Matar Sarr, frère du prévenu Moussa Sow.

Moussa Sow et son fils Mouhamed Rassoul Sow ont comparu libres devant les juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Père et fils sont poursuivis pour destruction de construction. La partie civile, Pape Matar Sarr, est le frère de Moussa Sow. Celui-ci a construit deux pièces sur la terrasse de la maison familiale. Il reproche à son frère et à son neveu avec qui il partage la demeure d’avoir endommagé le bâtiment. Ce que ceux-ci ont contesté à la barre. Moussa Sow soutient qu’il n’a fait qu’enlever les câbles électriques qui obstruaient le passage. ‘’Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre à l'électricien d’enlever les câbles. Je les ai sectionnés et déposés sur la terrasse, mais je n'ai pas détruit les constructions qu'il avait érigées’’, s’est défendu l’ancien policier qui soutient que les chambres sont mises en location.

Son fils Mouhamed Rassoul Sow corrobore ses dires. ‘’Les chambres n'ont pas été endommagées. La preuve, il y a toujours des occupants là-bas. C'est moi qui ai aidé mon père à enlever les câbles’’, déclare-t-il.

La partie civile n’ayant pas déféré à la convocation, la parole a été donnée au représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi.

Finalement, le tribunal, après en avoir délibéré, a disqualifié les faits initialement reprochés à Moussa Sow et à son fils en dommages à la propriété privée d’autrui. Il a infligé aux prévenus une peine d’un mois avec sursis. Les intérêts de la partie civile sont réservés.

MAGUETTE NDAO