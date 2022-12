Les Lions du Sénégal ont été éliminés en 8es de finale de la Coupe du monde de football qui se déroule actuellement au Qatar.

Si certains sont d’avis qu’Aliou Cissé et les joueurs pouvaient aller plus loin dans cette compétition, le président de la République, lui, trouve qu’ils ont été jusqu’à un niveau acceptable. Ainsi, il a adressé ses encouragements aux joueurs de l’équipe nationale de football et à leur encadrement technique, suite à la participation ‘’honorable’’ des Lions à la Coupe du monde.

A cet égard, le chef de l’État a salué l’engagement des services de l’État, notamment le ministère des Sports et le ministère des Finances et du Budget, ainsi que la mobilisation de la Fédération sénégalaise de football et de l’ensemble des supporters qui, dans un élan solidaire, ont accompagné l’équipe nationale durant sa participation au Mondial.

Par ailleurs, le président de la République a félicité l’équipe du Royaume du Maroc pour sa brillante qualification aux quarts de finale du Mondial’’, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres d’hier.