Les 32es de finale de la Coupe du Sénégal, édition 2024-2025, se joueront les 14, 15 et 16 janvier 2025, sans le tenant du titre, Mbour Petite Côte, éliminé en phases préliminaires. Les matchs AS Pikine-US Gorée et Dakar Sacré-Cœur - AJEL de Rufisque issus du tirage au sort effectué hier lundi, seront les affiches phares.

Les affiches des 32es de finale de la Coupe du Sénégal sont connues à l’issue du tirage effectué ce lundi, au siège de la Fédération sénégalaise de football. Parmi les 32 matchs au programme, deux vont particulièrement retenir l’attention des férus de football. Il s’agit des affiches entre clubs de l’élite : AS Pikine-US Gorée et Dakar Sacré-Cœur - AJEL de Rufisque. La première a déjà eu lieu en Ligue 1 lors de la 7e journée. Les Pikinois (11e, 10 pts), qui sortaient de deux matchs nuls consécutifs, ont mordu à la poussière sur la pelouse des Goréens (1-0). Les Insulaires réalisent un bon début de saison qui leur a valu la première place du classement, avec 6 victoires, 2 nuls et 1défaite. DSC et AJEL ne se sont pas encore rencontrés. Les Académiciens occupent la 4e place du classement, avec 15 pts, alors que le promu est loin derrière, à la 9e position avec cinq points de retard (10 pts). L’autre club de Rufisque, Teungueth FC va en découdre avec un ancien pensionnaire de la Ligue 1. Les champions du Sénégal sortant, mal en point depuis cinq journées (2 défaites et 3 nuls), vont recevoir les Étudiants du Dakar université club, 15e (6 pts) de Ligue 2. Alors que le leader de la Ligue 2, Essamaye FC (15 pts), va croiser le fer avec Guédiawaye FC, 8e (10 pts) de Ligue 1.

Le Jaraaf de Dakar, club le plus titré de la compétition (16 titres), va affronter Karack FC, qui va tenter de créer la surprise et bouleverser la hiérarchie. Le Casa Sports, quatre fois vainqueurs de la Coupe du Sénégal, va accueillir l’ASC Cambérène.

Les matchs se joueront en trois jours, les 14, 15 et 16 janvier 2025. Ce premier du tournoi doté du trophée du chef de l’État mettra aux prises 16 équipes de Ligue 1, 16 de Ligue 2, 14 de National 1 et 8 de National 2 et 10 de division régionale. Éliminé dès la phase préliminaire, Mbour Petite Côte ne défendra pas son titre. Vainqueur de l’édition précédente devant Les Férus de Foot, Mbour PC a été battu par AF Darou Salam (1-0), qui va défier Génération Foot, dans le choc des Académiciens.

AFFICHES Voici le tableau des 32es de finale de la Coupe du Sénégal USPA - AS Kolda US Rail - Jeanne d’Arc de Dakar Dakar FC - Port Ndar académie football - ASFA Teungueth FC - Dakar Université club Ndar Guedj - US Ouakam ASC Khombole - Wally Daan Niary Tally - Don Bosco de Tamba Pépinière Sud - FC Bignona Guédiawaye FC - Essamaye FC AS Douanes - AS Boundou Stade de Thiaroye - Mbargueth de Kebemer RS Yoff - Renaissance Diakhao AS Pikine - US Gorée Thiès FC - Olympique de Ngor Génération Foot - AF Darou Salam Guelewars Fatick - Avenir de Thiaroye Club Olympique Thiessois - Pout Sporting club Amitié FC - Jamono de Fatick AS Kaffrine - Diambars Etoile Lusitana - Dekeundon de Louga AS Saloum - Fierté de Mbacké Karack FC - Jaraaf Linguère - Damels de Tivaouane Espoirs de Guédiawaye - Oslo Fa Casa sports - ASC Cambérène Dakar Sacré-Cœur- AJEL de Rufisque Sonacos - ASUC de Ziguinchor HLM de Dakar- Stade de Mbour AS Bambey - Builders FC ASAC Ndiambour - ASSUR de Richard Toll Djolof Olympique club - CNEPS Excellence

LOUIS GEORGES DIATTA