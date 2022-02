Après plusieurs bagarres, Maty Tall et sa sœur Fama Lo Tall atterrissent à la barre du tribunal d’instance de Dakar. Elles s’accusent mutuellement de coups et blessures volontaires ayant entraîné des incapacités temporaires de travail de trois et de 18 jours. Si l’une s’en est tirée avec un corps tailladé avec une lame, l’autre a été mordue et blessée.

C’est à la barre du tribunal d’instance de Dakar que Maty Tall et sa sœur Fama Lo Tall ont soldé leurs comptes. Ce, sous le regard impuissant de leur mère qui n’a guère souhaité cette animosité entre ses deux filles. Après plusieurs querelles qui se sont soldées par des blessures et des plaintes qui sont ensuite retirées après négociations, les frangines ont saisi dame justice, après leur dernière altercation. Chacune reproche à l’autre le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné des ITT de trois et de 18 jours. Face au juge du tribunal d’instance de Dakar, elles ont à tour de rôle expliqué leur version des faits.

L’ainée, Maty Tall, qui a brandi un certificat médical avec une incapacité temporaire de travail (ITT) de trois jours, raconte : ‘’À chaque fois qu'on se rencontre dans les escaliers, on se chamaille. Le jour des faits, elle m'a battue avec un fil. On avait ouvert un salon de coiffure (ma grande sœur, elle et moi). Quand nos relations se sont détériorées, j'ai quitté le salon. Je reçois mes clients dans mon salon. Elles me traitent de tous les noms d'oiseau. Lors de notre bagarre, elle a tailladé tout mon corps avec une lame. J’ai dû la mordre pour riposter.’’

Mariée et domiciliée à Camberène, elle soutient être la propriétaire de la maison. Mais, précise-t-elle, sa mère y a aménagé avec ses autres sœurs.

Quant à sa sœur Fama Lo Tall, elle déclare que Maty s’acharne constamment sur elle. D’ailleurs, elle révèle avoir une fois déposé une plainte contre elle au commissariat des Parcelles-Assainies. ‘’Le jour des faits, elle tenait une bassine remplie de sable. Quand elle m'a donné un coup avec cette bassine, j'ai riposté en lui administrant des coups de fil. Je savais qu'elle allait m'agresser, c'est pourquoi j'avais gardé le fil avec moi. Mais je ne détenais pas de lame. Elle m'a mordue au nez au cours de la bagarre’’, a relaté Fama Lo Tall. Âgée de 32 ans, elle souligne que c’est sa maman qui s’oppose à son déménagement.

À la suite du délégué du procureur de la République qui a requis l’application de la loi, les avocats de la défense ont plaidé l’apaisement pour que l’entente et la cohésion reviennent dans cette famille déchirée par des querelles. Ils ont sollicité une application bienveillante pour les prévenues.

Le tribunal rendra sa décision demain mercredi 9 février.

MAGUETTE NDAO