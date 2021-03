Une baisse des cas de Covid-19 a été constatée, dans la région de Diourbel. Avec les nouvelles doses de vaccin reçues et le plan de riposte mis en place par les autorités médicales, l’espoir est d’autant plus permis de voir la maladie éradiquée que le déni de la maladie, observé à ses débuts au sein de la population, est en passe d’être renvoyé aux oubliettes.

Diourbel est la 3e région la plus affectée par la maladie du coronavirus, après celles de Dakar et de Thiès. A la date d’hier, le nombre de personnes recensées positives était de 1 843 cas confirmés. La révélation est du docteur Mamadou Dieng, Médecin-Chef de la région médicale de Diourbel.

Interpellé sur le nombre de décès, le praticien répond : ‘’Depuis le 10 mars 2020, le nombre de personnes décédées de la Covid-19 est de 141. Le taux de guérison est de 64 % ; et celui de létalité est de 7,6 %.’’ Ce qui a été constaté ces derniers jours, c’est que le nombre de personnes victimes de Covid-19 a beaucoup diminué. Le médecin-chef explique la raison : ‘’La baisse est consécutive à plusieurs facteurs conjugués, notamment les activités de riposte, de sensibilisation, mais aussi la prise de conscience qui s’opère actuellement, parce qu’aussi, on a vu qu’il y a eu des décès et la population commence à prendre conscience que la maladie est là. Ainsi, elle commence à s'approprier les mesures barrières.’’

Autant de choses qui font que l’espoir est permis de s’attendre à une progression de cette baisse, surtout qu’avec la vaccination, ajoute le Dr Dieng, ‘’nous espérons que d’ici fin avril, certains foyers de contamination où on notait beaucoup de cas, seront éteints’’.

Le médecin-chef de la région médicale s’exprimait en marge de la cérémonie de réception de la deuxième dotation de vaccins. Un apport de 4 549 doses de Sinopharm qui viennent s’ajouter au 10 881 déjà reçues, alors que le besoin était de 7 000 doses. Ces vaccins vont venir compléter le reliquat afin que soit administrée la seconde dose pour l’ensemble de la cible qui a reçu la première vaccination.

Dès ce jeudi, les quatre districts sanitaires que compte la région médicale, vont venir enlever leur dotation et s’organiser pour démarrer au plus tard le vendredi ou le samedi, les vaccinations. Hier, 30 000 doses AstraZeneca destinées à vacciner les cibles prioritaires qui ont été fixées par le ministère de la Santé, ont été reçues par le gouverneur, en présence du médecin-chef de la région médicale et du directeur de la Pharmacie régionale d’approvisionnement.

D’abord, les personnes âgées de 19 à 59 ans avec comorbidité, celles âgées de 60 et plus avec comorbidité et aussi les personnes âgées de plus de 60 ans sans comorbidité sont prioritaires. Les cibles sont en train de s’inscrire en ligne et présentement, les autorités médicales disposent d’une base de données. Par exemple, les inscrits de Bambey vont être vaccinés à Bambey, qui va s’organiser pour les répartir au niveau des postes de santé, examiner les lieux d’habitation pour les rattacher aux postes. Les personnes qui ne sont pas inscrites, mais qui font partie de la cible, peuvent venir spontanément au niveau des structures dédiées, pour bénéficier de la vaccination.

La région du Baol est à 71 % de couverture de la première phase de vaccination. D’ailleurs, il a été programmé une évaluation de ce passage, la semaine prochaine, afin d’analyser le processus de mise en œuvre de ce premier passage. Dès ce matin, les districts vont prendre leurs dotations pour les distribuer aux postes de santé.

Pour une réussite des opérations de vaccination, la stratégie a consisté à impliquer les ‘’badiénou gokh’’, les associations des malades tels que les diabétiques et les insuffisants rénaux, ainsi que certaines institutions telles que l’Ipres, pour détecter les cibles.

De plus, le service social est en train d’abattre un travail remarquable avec les cibles prioritaires. Faisant le bilan de la riposte Covid-19, le médecin-chef de la région médicale confie : ‘’L’épidémie a évolué en plusieurs phases et chacune avait nécessité une riposte à la hauteur des défis qui étaient devant nous. Au départ, entre les mois de mars et de juin, il y a eu vraiment une flambée du nombre de cas, surtout les cas communautaires.

Et nous avons activé tous les leviers de la riposte dans la surveillance épidémiologique, la recherche active des cas, la mise en quarantaine des cas contacts, le suivi des contacts. Et nous avons aussi activé l’engagement communautaire. Ce qui nous avait valu une petite accalmie, surtout durant la période du Magal jusqu’au mois de novembre. Nous avons constaté une reprise de cette épidémie qui marque l’avènement de la deuxième vague avec une inflation du nombre de décès, et surtout du nombre de cas graves. Ce qui nous a valu de mettre en place encore d’autres mesures énergiques pour faire reculer cette flambée. Et aujourd’hui, avec l’introduction de la vaccination, nous pensons que le profil épidémiologique sera modifié dans le sens d’une baisse du nombre de cas.’’

Boucar Aliou Diallo