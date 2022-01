Les employés du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) montent au créneau pour la sauvegarde de leur "outil de travail". Ils préviennent qu’aucune tentative d'ébranlement interne ou externe ne sera tolérée et assurent qu’il n’y aura pas de grève ce 12 janvier et le lendemain.

Pour protéger leur structure, les salariés du CMS ont tenu un point de presse, ce mardi. Dans une salle du Piscine Olympique National, ces derniers ont apporté quelques éclaircissements sur la situation actuelle de leur boîte. Laurent Césaire Coly, le porte-parole du jour, a d'abord invité à un dialogue pour sortir de cette impasse. "Il faudrait privilégier la discussion. Nous devons tous nous asseoir autour d'une même table. Le linge sale se lave en famille, comme dirait l'autre. Notre métier étant régi par une certaine discrétion, le secret professionnel, c'était inopportun de faire le tour des télévisions et radio", a-t-il confié. Avant de se montrer ferme : "Au Crédit Mutuel, nous avons des mères et pères de famille qui ne laisseront rien ni personne menacer leur gagne-pain qui leur permet de subvenir aux besoins de leurs proches".

Ainsi, le diplômé en gestion s’est adressé à la clientèle du CMS pour lui notifier que les activités vont se poursuivre au sein de la structure. "Par rapport à cette prétendue grève, pour les 12 et 13 janvier, que nos clients sachent qu'il n'y aura aucun mouvement d'humeur. Je les invite d'ailleurs à se rendre dans nos agences aux quatre coins du pays, comme ils ont l'habitude de le faire. Des travailleurs dévoués à la tâche seront là pour les accueillir et assouvir leurs moindres désirs", rassure Laurent Césaire Coly. Sur cette foulée, l’agent du Crédit Mutuel du Sénégal a salué le professionnalisme de ses confrères : "Il faut magnifier l'engagement sans faille de tous les travailleurs. Ils ne ménagent aucun effort pour la satisfaction des usagers et pour la bonne marche de notre entité, qui d'ailleurs est en pleine forme, malgré les dégâts causés par le covid 19"

Dans ses propos, Laurent Césaire Coly a également laissé entendre que les conditions de travail des salariés peuvent être améliorées.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)