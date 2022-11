Le responsable politique Ibra Seck est au chevet des populations de Grand-Yoff. Ces dernières ont reçu de sa part un important lot de fournitures scolaires. L’objectif est de les aider à faire face à la crise économique qui secoue le pays. Interpellé, en marge de la cérémonie de remise de don, sur les impacts de l’exploitation des ressources sur l’environnement, le directeur des Carrières au ministère des Mines et de la Géologie a apporté des réponses rassurantes.

Responsable politique à l’APR, Ibra Seck vient en aide aux populations de Grand-Yoff. Pour soulager les ménages, en ces périodes de crise économique, le directeur des Carrières au ministère des Mines et de la Géologie a remis un important lot de fournitures scolaires aux élèves de la commune de Grand-Yoff. Il y a eu plus d’une centaine de bénéficiaires. ‘’Cette cérémonie de remise de dons entre dans le cadre de nos activités sociales. On est dans un contexte économique très difficile marqué par la pandémie de Covid-19, mais aussi la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Tout le monde souffre et c’est pourquoi nous avons jugé nécessaire d’accompagner les parents d’élèves durant cette rentrée’’, a déclaré Ibra Seck.

Interpellé sur les problèmes environnementaux, le directeur des Carrières a annoncé que des projets sont initiés pour gérer la situation. ‘’Aujourd’hui, il y a une réorganisation du ministère des Mines et de la Géologie. Il y a une direction qui est créée uniquement pour gérer l’exploitation des carrières. C’est vrai qu’il y a beaucoup de problèmes au niveau environnemental, mais dès notre arrivée, nous avons pris des initiatives pour pouvoir régler tous les problèmes de ce genre, mais aussi pour satisfaire la demande en matériaux de carrière’’, a-t-il indiqué.

En outre, il rassure qu’avant exploitation, chaque entreprise livre une étude d’impact environnemental et social. Et après la validation de cette étude par le ministère de l’Environnement, un comité suit l’exploitation (plan de suivi environnemental et social). ‘’Au niveau du ministère des Mines, avant d’octroyer une autorisation, on demande l’avis de tous les services techniques (services de l’environnement, du cadastre, mais aussi de la commune. Et après l’autorisation d’une exploitation, il y a la Direction du Contrôle et de la Surveillance qui gère et contrôle tout ce qui est exploitation de mine’’, a renseigné Ibra Seck.

Actuellement, dit-il, il y a un projet consistant à réhabiliter les anciennes carrières exploitées puis abandonnées. Il faut noter que des dispositions dans le Code minier exigent aux sociétés exploitantes de faire une réhabilitation progressive. ‘’Nous aussi, on mène des missions régulières sur le terrain pour contrôler l’exploitation des carrières. Parfois, il y a des sanctions ou des amendes pour les exploitants qui dégradent l’environnement’’, a notifié M. Seck.

BABACAR SY SEYE