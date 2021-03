Les organisations du secteur privé et des centrales syndicales lancent un appel conjoint pour la paix. Elles demandent la poursuite d’un dialogue politique et social sincère et constructif.

La Plate-forme des organisations du secteur privé (CNP, Cnes, Mdes Unacois Jappo, Ges) et la Coalition des confédérations syndicales des travailleurs (CNTS, Unsas/CSA, CNTS/FC, UDTS) sont préoccupées par la crise socio-économique qui sévit et menace les fondements de l’Etat. Hier, elles ont conjointement lancé un appel au calme.

Dans la note parvenue à ‘’EnQuête’’, elles réitèrent la nécessité de préserver la paix et la stabilité sociale, ‘’qui ont jusqu’ici distingué le Sénégal, surtout aux regards des défis socio-économiques majeurs auxquels nous sommes confrontés, exacerbés par la pandémie de la Covid-19’’. Et plaident pour la poursuite d’un dialogue politique et d’un dialogue social sincère et constructif. Elles appellent ainsi ‘’les citoyens sénégalais à privilégier l’unité nationale, la solidarité nationale et l’intérêt supérieur de notre République’’.

Conscientes de leurs responsabilités, ces organisations considèrent qu’il est de leur devoir d’alerter et de sensibiliser. Elles estiment, de ce fait, que l’amélioration des conditions de vie de la population devrait être une priorité. Elles se préoccupent surtout de la situation de ‘’précarité’’ des travailleurs. Car elles constatent avec regret des réductions de salaire et pertes d’emploi croissantes, mais aussi ‘’la fermeture d’entreprises’’ et la baisse des activités économiques, aussi bien du secteur formel que du secteur informel.

Au même moment, l’on note les difficultés d'insertion des jeunes dans le marché du travail. Elles relèvent aussi des ‘’retards relatifs au quantum horaire dans l’enseignement scolaire, supérieur, professionnel et technique’’, et regrettent la surcharge de travail du personnel médical, etc.

Ainsi, la Plateforme des organisations du secteur privé et la Coalition des confédérations syndicales des travailleurs présentent ‘’leurs sincères remerciements’’ au président Macky Sall, pour toute l’attention qu’il a bien voulu porter à l’appel des partenaires sociaux pour la préservation de la paix sociale de notre pays, récemment. Et elles se réjouissent des interventions plurielles déterminantes des autorités religieuses pour l’apaisement des tensions. Elles remercient également toutes les personnes rencontrées dans le cadre de la médiation, ‘’notamment les partis politiques de la majorité et de l’opposition, ainsi que la société civile au sens large’’.

Par ailleurs, elles regrettent les nombreux blessés et pertes en vies humaines, et présentent leurs condoléances aux familles victimes. De plus, elles déplorent la destruction des biens privés et d’investisseurs d’entreprises. Pour finir, elles renouvellent leurs engagements citoyens ‘’à contribuer à plus de progrès social et croissance économique inclusive au Sénégal’’, notamment : l’emploi des jeunes ; la préservation des emplois ; le pouvoir d’achat des Sénégalais ; l’environnement des entreprises et des travailleurs.

BABACAR SY SEYE