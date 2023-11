Le Cadre des religieux pour la santé et le développement (CRSD), fondé en juillet 2014, est une organisation non gouvernementale interreligieuse qui œuvre essentiellement pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile au Sénégal. Le CRSD, selon son président, dans sa démarche, encourage le dialogue et la coopération entre les communautés religieuses du pays pour faire progresser le développement, améliorer la santé maternelle et infantile, protéger et soutenir les populations vulnérables et faire avancer la cohésion sociale et la paix. D'après Cheikh Saliou Mbacké, conformément aux stratégies contenues dans son plan stratégique 2019-2023, le CRSD compte mener des activités de promotion de la santé de la reproduction des adolescent(e)s/jeunes selon les préceptes de la religion, dans un contexte marqué par des débats d'idées sur des thèmes très controversés nécessitant forcément un éclairage de la religion.

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, en plus du plaidoyer et la sensibilisation sur l'espacement des naissances conformément aux enseignements religieux, le CRSD a élaboré, en collaboration avec la Direction de la santé de la mère et de l'enfant (DSME), un argumentaire religieux pour la promotion de la santé des adolescent(e)s/jeunes. Cet argumentaire qui vient d'être validé par les différentes parties prenantes de la santé des adolescent(e)s/jeunes va faire l'objet d'une très large diffusion aussi bien au niveau national que dans les régions en ciblant toutes les sensibilités et les institutions particulièrement dédiées aux jeunes. À ce titre, le CRSD compte organiser une activité de dissémination nationale de l'argumentaire destinée aux institutions et aux mouvements de jeunes basées à Dakar et ses environs.

...Cette activité qui a été organisée en collaboration avec la DSME et le Conseil national de la jeunesse a permis, selon M. Mbacké, de partager le contenu de l'argumentaire religieux en passant en revue toutes les neuf thématiques qui y sont développées. L'objectif était de contribuer à la promotion de la santé des femmes et des adolescent(e)s/jeunes par le plaidoyer et la sensibilisation des acteurs et bénéficiaires. Il était aussi question de renforcer le plaidoyer pour la promotion de la santé des adolescent(e)s/jeunes à l'endroit des mouvements de jeunesse, renforcer les capacités des jeunes et des adolescents pour leur permettre de sensibiliser leurs pairs. D'après lui, cet argumentaire religieux qui est axé autour de neuf points servira d'outils de plaidoyer et de sensibilisation pour mieux orienter les différents acteurs, harmoniser les interventions, renforcer le partenariat et contribuer à promouvoir une meilleure santé des adolescents et des jeunes.