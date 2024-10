Débordements du fleuve Sénégal

Depuis plus de dix jours, plusieurs localités du Fouta sont noyées sous les eaux. Le fleuve Sénégal, en crue, a débordé de son lit, isolant des villages, menaçant des ponts de s’effondrer, détruisant des cultures et des stocks de vivres, et inondant des écoles et des infrastructures sanitaires. Pourtant, face à cette situation critique, l’intervention des autorités tarde à venir. Une question s’impose : pourquoi un tel silence des autorités ?